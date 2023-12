Nie bale i nie imprezy pod chmurką. Nowa sylwestrowa moda wśród polityków. Będziesz zaskoczony

Prawica, lewica i liberałowie, wszyscy jak jeden mąż na Sylwestra zostają w domu. Dla niektórych to już tradycja , inni tłumaczą się złym stanem zdrowia (Janusz Korwin-Mikke) kolejni wizytą rodziny z małymi dziećmi (Wanda Nowicka). Fakt jest faktem, wszyscy politycy, których pytaliśmy o plany na ten wyjątkowy wieczór zapewniają nas, że nowy rok przywitają w swoich czterech kątach, oczywiście w towarzystwie najbliższych.

Wanda Nowicka, Lewica: Nie mam jakiegoś jednego sposobu spędzania Sylwestra. Każdego roku jest coś innego, czasami wyjeżdżam za granicę, albo wychodzę do znajomych. W gruncie rzeczy chodzi o to, aby miło spędzić czas w miłym towarzystwie. Tym razem przyjeżdża do nas rodzina z małymi dziećmi, więc nie idziemy na żaden bal, tylko spokojnie powitamy Nowy Rok w mieszkaniu. Nie będzie fajerwerków, których boją się dzieci. Jeśli chodzi o alkohol o północy, to nie przepadam za szampanem, preferuję czerwone wino.

Ryszard Czarnecki, PiS: W tym roku spędzę Sylwestra w rodzinnym gronie, ponieważ będę z żoną, młodszym synem oraz z teściową. Mama mojej żony w w grudniu 2022 r. straciła męża, Mirosława Hermaszewskiego i chcieliśmy, aby w Sylwestra nie była sama. Będzie szampan, ale ja bardzo mało piję, więc zostanie więcej dla innych. Nie będziemy puszczać fajerwerków.

Janusz Korwin-Mikke: Z uwagi na chora nogę, kolejny Nowy Rok przywitam w domu z żoną i z dziećmi. Będą gry i oglądanie filmów w telewizji. Będą też tradycyjnie fajerwerki. Alkoholu w tym roku się nie napiję z powodu chorej trzustki.

Robert Biedroń, Lewica: Razem z nowym wiceministrem sprawiedliwości w Warszawie. Jak zwykle we dwoje wypatrywać będziemy lepszego nowego roku. Oby dla nas wszystkich był lepszy! Wypijemy o północy szampana.

Robert Telus, PiS: - Sylwestra spędzę z żoną, z najbliższymi. Alkoholu nie piję, ale jakiś toast o północy wzniesiemy toast

Jasnowidz Jackowski wie, kto będzie prezydentem Polski. Ten człowiek dopiero co wszedł do polityki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.