Nelli Rokita była gwiazdą Sejmu!

Nelli Rokita lata temu była jedną z gwiazd polskiej polityki. Pełna luzu i humoru, szybko zdobyła sympatię Polaków. Jednak zanim w 2007 roku została parlamentarzystką z listy PiS, działała politycznie. Najpierw w SKL-RNP, czyli Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym – Ruchu Nowej Polski, potem przeszła do Platformy Obywatelskiej. Zaś w 2003 została przewodniczącą Europejskiej Unii Kobiet, a w 2005 przewodniczącą sekcji polskiej tej organizacji. W styczniu 2007 postanowiła odejść z PO, ale z polityki nie zrezygnowała. Poszła o krok dalej i zdecydowała się na start w wyborach parlamentarnych. Trafiła do Sejmu i została posłanką w wyborach z 2007 roku, startowała jako bezpartyjna, ale z listy Prawa i Sprawiedliwości. Została też współpracownicą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Była jego doradczynią ds. kobiet.

Co teraz robi Nelli Rokita? Wiemy!

Nelli Rokita zasłynęła też swoimi wypowiedziami. To ona do Donalda Tuska powiedziała: - Panie premierze, mam wrażenie, i to nie tylko ja mam wrażenie w Polsce, że często pan stoi w rozkroku. Głośno było też o Rokicie za sprawą jej wyglądu: zaskakiwała barwnymi stylizacjami, nosiła kapelusze. Co u niej słychać teraz? W rozmowie z "Super Expressem" Nelli Rokita przyznała, że aktywnie działa na rzecz Ukraińców w Polsce: - Uczę Ukrainki polskiego w Krakowie, robię wolontariusz. Rano wstaję o 5 , wyjeżdżam, nauczam je, później idę spać , a w weekendy wyjeżdżam w góry, gdzie mieszkamy z Janem - opowiada.

Polityczne plany Nelli Rokity. Myśli o starcie do Sejmu. Ostro mówi o Tusku

Czy Nelli Rokita nadal ma chrapkę na wielką politykę? Okazuje się, że nie mówi nie: - Nie wykluczam, że wystartuję na posła, nigdy nic nie wiadomo. Sytuacja jest codziennie inna. Nigdy nie mówię nigdy - przyznaje. Jak dodaje w rozmowie z nami, w następnych wyborach zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość, choć wie, że z wygraną partii Kaczyńskiego, może być różnie: - Będę głosować na PiS, ale jak to będzie z wygraną, to zobaczymy. Będzie bardzo trudno wygrać PiS z opozycją. Jesteśmy w stanie wojny, sytuacja jest niewesoła.

Jedno jest jednak pewne, Nelli Rokita uważa, że na pewno do władzy nie powinien dojść ktoś taki jak Donald Tusk: - Nie powinien dochodzić do władzy ktoś taki jak Tusk, który tylko pluje! - mówi wprost. A jak widzi polityczną przyszłość Jarosława Kaczyńskiego? - Moim zdaniem Kaczyński nie powinien kandydować na prezydenta. I nie powinien odchodzić na emeryturę polityczną, dla niego to jest powołanie ta polityka. Jest tu poczucie odpowiedzialności za Polskę u niego.

