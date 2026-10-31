Nawrocki zwołuje pilne konsultacje. Ostre żądanie wobec rządu

W Polsce eskaluje bezprecedensowy spór o Trybunał Konstytucyjny, kluczową instytucję strzegącą zgodności ustaw z Konstytucją.

Konflikt zaostrza się po próbie przejęcia kierownictwa TK przez nowo wybranych sędziów Sejmu, których status kwestionuje prezydent i obecne władze Trybunału.

Sytuacja osiągnęła punkt krytyczny, gdy jedna ze stron ogłosiła zawieszenie dotychczasowych prezesa i wiceprezesa, co spotkało się z natychmiastowym odrzuceniem.

Sprawdź, jakie są kulisy tego starcia o władzę i jak może ono wpłynąć na stabilność prawną państwa.

Prezydent chce, by rozmowy odbyły się jeszcze w sobotę, 31 października. Ich celem — jak wskazał w komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta — ma być ustabilizowanie sytuacji politycznej i przywrócenie porządku konstytucyjnego. W oświadczeniu nie podano godziny spotkania ani listy uczestników.

Nawrocki zapowiada konsultacje. Wskazuje na zagrożenie bezpieczeństwa

Decyzję o zwołaniu rozmów prezydent uzasadnił oceną sytuacji wewnętrznej kraju. Zaproszenie ma obejmować przedstawicieli sił parlamentarnych.

„W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej na dziś zwołuję pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego” — przekazał Karol Nawrocki.

Oświadczenie pojawiło się po jego nocnej wizycie w siedzibie Trybunału. Wcześniej prezydent przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy w związku z zaostrzeniem sporu o kierownictwo TK.

Prezydent żąda opuszczenia terenu Trybunału

Nawrocki jednoznacznie zakwestionował legalność działań podjętych w instytucji. Poinformował również o konsultacjach z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.

Wałęsa pilnie zwrócił się do Tuska. Chodzi o TK

„Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa. Odbyłem konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, który również nie uznaje za legalne działań podejmowanych przez osoby uzurpujące sobie władzę w TK” — napisał prezydent. „Wzywam do przywrócenia porządku prawnego i opuszczenia terenu Trybunału przez siły przymusu skierowane na miejsce przez rząd”.

Oświadczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa. Odbyłem konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, który również nie uznaje za legalne działań podejmowanych przez osoby uzurpujące sobie władzę w TK. Wzywam do przywrócenia porządku prawnego i opuszczenia terenu Trybunału przez siły przymusu skierowane na miejsce przez rząd. Do Trybunału Konstytucyjnego umożliwiłem wejście legalnie urzędującego wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego sędziego Bartłomieja Sochańskiego. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej na dziś zwołuję pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego. Dziękuję wszystkim, którzy są pod Trybunałem Konstytucyjnym, stając w obronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) October 31, 2026

Prezydent zaznaczył też, że umożliwił wejście do TK Bartłomiejowi Sochańskiemu, którego określił jako legalnie urzędującego wiceprezesa Trybunału. Podziękował również osobom zgromadzonym przed siedzibą instytucji.

Spór o władzę w TK. Strony kwestionują swoje działania

Konflikt zaostrzył się w piątek, 30 października, po informacji o zarządzeniu miesięcznej przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła przejęcie obowiązków związanych z kierowaniem Trybunałem. Dotychczasowe kierownictwo instytucji zakwestionowało legalność tych decyzji.

Pod budynkiem zebrali się protestujący. Komenda Stołeczna Policji informowała, że funkcjonariusze zabezpieczają teren po zgłoszeniu dotyczącym możliwego zagrożenia dla sędziów i pracowników. Według komunikatu policji jej działania odbywały się na terenie przy Trybunale, a nie wewnątrz budynku.

Stanowisko rządu pozostaje odmienne od oceny prezydenta. Donald Tusk w piątkowym wpisie na X uzasadniał podejmowane działania przywracaniem praworządności. Przekonywał, że proces ten wymaga zdecydowania, i zakończył słowami: „Innej drogi nie ma”.

O co chodzi w sporze o Trybunał Konstytucyjny?

Spór dotyczy tego, kto ma prawo orzekać w Trybunale i kto może nim kierować. TK rozstrzyga przede wszystkim, czy przepisy są zgodne z konstytucją. Jego skład ma więc znaczenie dla całego państwa.

Sejm wybrał nowych sędziów, ale Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pięciorga z nich. Złożyli je podczas uroczystości w Sejmie. Prezydent i dotychczasowe kierownictwo TK nie uznają tej procedury, dlatego nie dopuścili tych osób do orzekania. Wybrani przez Sejm sędziowie uważają natomiast, że mają prawo wykonywać swoje obowiązki.

W piątek konflikt przeszedł na kolejny poziom. Anna Korwin-Piotrowska, jedna z osób, których status kwestionuje prezydent, ogłosiła przejęcie kierowania TK i zarządziła miesięczną przerwę w czynnościach jego prezesa oraz wiceprezesa. Bogdan Święczkowski odrzucił tę decyzję jako bezprawną. Obie strony uznają więc, że to one działają zgodnie z prawem, a przeciwnicy przekraczają swoje uprawnienia.

Rząd przedstawia zmiany jako przywracanie praworządności. Nawrocki mówi o siłowym przejęciu instytucji i zapowiada konsultacje polityczne. Nocne przepychanki, protesty i obecność policji są następstwem tego nierozstrzygniętego konfliktu o władzę w Trybunale.

Poniżej galeria zdjęć: Nocny protest przed Trybunałem Konstytucyjnym

1

Awantura pod Trybunałem Konstytucyjny. Politycy opozycji oskarżają