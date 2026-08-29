Nawrocki zaczął mówić o Zondacrypto. "Nigdy nie spotkałem się z Kralem"

Nawrocki o aferze Zondacrypto: „Z Kralem nigdy się nie spotkałem”

Karol Nawrocki odniósł się w sobotę do sprawy Zondacrypto podczas konferencji prasowej w Juracie. Prezydent został zapytany o polityków prawicy, których nazwiska pojawiają się przy tej aferze, a także o jego własne związki ze środowiskiem kryptowalut. – Ja z Kralem nie spotkałem się nigdy – oświadczył Nawrocki. Dodał, że o politykach prawicowych zaangażowanych w sprawę dowiaduje się z mediów. Prezydent zapewnił też, że sprawdził swoich ministrów. – Pytałem swoich ministrów, czy utrzymywali jakikolwiek kontakt z osobami z Zondacrypto. Dostałem potwierdzenie, że nie było takich kontaktów – powiedział. Nawrocki zastrzegł jednak, że nie sprawdzał wszystkich osób ze swojego otoczenia. Jak mówił, współpracuje z nim około 700 członków różnych rad oraz 50 doradców.

Afera Zondacrypto. Podejrzenia oszustw na dużą skalę i prania pieniędzy

Prezydent był też pytany o udział w konferencji CPAC w Rzeszowie w maju 2025 roku. Jednym ze sponsorów wydarzenia było Zondacrypto. Nawrocki stwierdził, że dowiedział się o tym dopiero później i podkreślił, że nie był organizatorem konferencji.

Odnosząc się do ustawy o rynku kryptoaktywów, którą trzykrotnie zawetował, prezydent powiedział, że każdą taką decyzję podejmuje osobiście. Jego zdaniem ustawa przygotowana przez większość parlamentarną nie zapobiegłaby problemom związanym z Zondacrypto. Śledztwo dotyczące giełdy prowadzi prokuratura. Sprawa obejmuje podejrzenia oszustw na dużą skalę i prania pieniędzy. Do śledczych wpłynęło już kilka tysięcy zawiadomień. W ostatnich dniach w związku ze sprawą zatrzymano prezesa PKOl Radosława Piesiewicza. Sąd zdecydował o jego trzymiesięcznym areszcie. Prokuratura zarzuca mu m.in. płatną protekcję i działanie na szkodę części wierzycieli.

Sonda Jak oceniasz dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego? Pozytywnie Negatywnie Trudno powiedzieć

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie