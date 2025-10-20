Nawrocki zabrał głos na temat związków partnerskich. Przyznał, do czego jest gotów

Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie związków partnerskich.

Zaznaczył jednak otwartość na dyskusję o statusie osoby najbliższej, o ile nie będzie to naruszać definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Lewica i PSL przedstawiły projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, który ma uregulować kwestie majątkowe, mieszkaniowe, alimentacyjne i dostępu do informacji medycznej.

W czasie konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, prezydent Karol Nawrocki, został zapytany o kwestię związków partnerskich i zaprezentowane w piątek przez Lewicę i PSL założenia rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej oraz umowie o wspólnym pożyciu. Proponowane rozwiązania mają m.in umożliwić osobom pozostającym w związku zawieranie umowy przed notariuszem, bez zmiany stanu cywilnego.

Nawrocki wprost o kwestii związków partnerskich

Prezydent podkreślił, że nie podpisze żadnej ustawy, która „podważy wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa”, rozumianego jako związku kobiety i mężczyzny. - Żadne ustawy, które podważają konstytucyjne prawa małżeństwa nie mogą zyskać mojej akceptacji - stwierdził. Karol Nawrocki zadeklarował natomiast, że jest gotowy do dyskusji o statusie osoby najbliższej. Jak jednak zaznaczył, projekt ustawy w tej sprawie nie może „zbliżać się do chronionej instytucji małżeństwa”.

- Jeżeli możemy pomóc ludziom, niezależnie od ich płci, niezależnie od ich relacji, związków, wieku, załatwiać niektóre sprawy w Polsce, to jestem do takiej dyskusji otwarty. Natomiast jeżeli chcemy dyskutować o jakichś paramałżeństwach czy ideologicznych sprawach, które mają uderzać w konstytucyjny porządek Rzeczpospolitej, to do tego gotowy nie jestem - oświadczył prezydent Karol Nawrocki.

Szczegóły rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu

Szczegóły rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu przedstawili wspólnie w piątek (17 października) liderzy PSL i Lewicy. Projekt reguluje m.in.

kwestie stosunków majątkowych,

prawa do mieszkania

prawo do alimentów

prawo do dostępu do informacji medycznej

Zgodnie z zapowiedzią, strony zawierające umowę same będą decydowały o jej treści. Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu zastąpi opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji w październiku ubiegłego roku projekt ustawy o związkach partnerskich.