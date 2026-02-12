Nawrocki wzywa służby specjalne! Chodzi o marszałka Czarzastego

Prezydent Karol Nawrocki wezwał szefów służb specjalnych w związku z narastającymi wątpliwościami wokół marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Chodzi o "wschodnie powiązania" marszałka i jego milczenie w sprawie poświadczeń bezpieczeństwa oraz kontaktów z Rosjanką.

Burzliwe posiedzenie RBN i brak odpowiedzi marszałka skłoniły prezydenta do podjęcia zdecydowanych działań.

Czy to początek politycznej burzy, która ujawni niewygodne fakty?

Czy marszałek Czarzasty unikał weryfikacji?

Wątpliwości wobec marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego dotyczą przede wszystkim jego poświadczeń bezpieczeństwa. Prezydent Karol Nawrocki podczas środowego posiedzenia RBN otwarcie zapytał marszałka Sejmu, "dlaczego nie poddał się procedurze poszerzonego postępowania sprawdzającego przez ABW, gdy był członkiem sejmowej komisji ds. służb specjalnych". Pytał, czy stało się to z "powodów formalnych", czy w wyniku obawy "przed konsekwencjami ujawnienia określonych relacji i okoliczności". Pytanie to ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście niedawnej publikacji "Gazety Polskiej" na temat kontaktów marszałka z Rosjanką Swietłaną Czestnych. Milczenie marszałka w tej sprawie tylko pogłębiło spekulacje.

Burzliwe posiedzenie rady bezpieczeństwa narodowego

Sprawa "wschodnich powiązań" marszałka Czarzastego była jednym z głównych tematów środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołanej przez prezydenta Nawrockiego.

Jak relacjonował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz: "Wczoraj podczas posiedzenia RBN pan marszałek Czarzasty nie odpowiedział na żadne z zadanych mu pytań. To milczenie było niezwykle wymowne".

Leśkiewicz skomentował to słowami: "Zostawił pana marszałka Czarzastego samego". Dodał również, że "Nie było też jednoznacznych odpowiedzi płynących z ust ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Tomasza Siemoniaka".

Co więcej, na trzeciej części posiedzenia zabrakło premiera Donalda Tuska. Sam marszałek Czarzasty skwitował wydarzenia z RBN, twierdząc, że "ustawka się nie udała".

Podkreślił: "Wiecie państwo o tym, że pan premier Donald Tusk miał podobne stanowisko i nie chcąc uczestniczyć w tej części, wyszedł, bo nie uczestniczy się w ustawkach".

Ta wzajemna wymiana zdań wskazuje na głębokie podziały i napięcia polityczne wokół tej delikatnej sprawy.

Prezydent Nawrocki wkracza do akcji

W obliczu narastających wątpliwości i braku satysfakcjonujących wyjaśnień, prezydent Karol Nawrocki podjął konkretne kroki. Jak poinformował jego rzecznik, Rafał Leśkiewicz, zaproszenia dla ministra-koordynatora ds. służb specjalnych Tomasza Siemoniaka oraz szefów służb specjalnych zostaną wysłane w ciągu najbliższych dni.

Leśkiewicz podkreślił: "Pan prezydent skieruje zaproszenia, na pewno w ciągu najbliższych kilku dni zostaną wysłane".

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim ma na celu dogłębne wyjaśnienie wszystkich aspektów sprawy Włodzimierza Czarzastego. Ta inicjatywa prezydenta podkreśla wagę, jaką głowa państwa przywiązuje do kwestii bezpieczeństwa narodowego i przejrzystości działań osób pełniących kluczowe funkcje publiczne.

