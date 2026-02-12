Joński: "To realna pomoc dla par bez ślubu". Ustawa o osobie najbliższej w Sejmie

Eurodeputowany KO Dariusz Joński o związkach partnerskich: "Nazewnictwo nie ma znaczenia".

Projekt ustawy ma uregulować kwestie prawne i zapewnić bezpieczeństwo tysiącom par żyjących w związkach nieformalnych.

Joński podkreśla, że ustawa nie dotyczy tylko osób homoseksualnych, ale wszystkich par bez ślubu.

Sprawdź, co oznacza ustawa dla osób żyjących w związkach nieformalnych i co zadecyduje prezydent.

„To musi być uregulowane”. Kompromis ponad podziałami?

Debata na temat związków partnerskich wraca do polskiego parlamentu po latach. Tym razem jednak, jak przekonują politycy koalicji rządzącej, istnieje realna szansa na przełom. Dariusz Joński w rozmowie z mediami zaznaczył, że kluczem do sukcesu było znalezienie kompromisu, który zyskał poparcie większości sejmowej.

– Cieszę się, że udało się znaleźć kompromis i ta ustawa ma większość w Sejmie, bo osobiście odkąd jestem w polityce, za każdym razem, gdy temat związków partnerskich pojawiał się w agendzie, byłem za. Nazewnictwo tutaj nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby osoby, które decydują się żyć razem bez ślubu – a jest takich coraz więcej – nie musiały martwić się o to, czy będą mogły odwiedzić swojego partnera w szpitalu, czy nie, czy o dostęp do informacji medycznych – wyjaśnił europoseł KO.

Polityk podkreślił, że ustawa ma na celu rozwiązanie codziennych, życiowych problemów, z którymi borykają się pary nieformalne, niezależnie od ich orientacji seksualnej.

Kluczowe założenia projektu – co realnie się zmieni?

Procedowany w Sejmie projekt ustawy o związkach partnerskich koncentruje się na zapewnieniu podstawowych praw, które do tej pory były zarezerwowane głównie dla małżeństw. W praktyce chodzi przede wszystkim o uporządkowanie kilku kluczowych obszarów życia codziennego.

Zmiana społeczna, nie ideologia. Co mówią dane?

Dariusz Joński w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na dynamicznie zmieniającą się strukturę społeczną w Polsce. Podkreślił, że ustawa nie jest skierowana wyłącznie do par jednopłciowych, ale obejmuje znacznie szerszą grupę obywateli.

– Wbrew fobiom prawicy, tutaj nie chodzi tylko o osoby homoseksualne. W związkach nieformalnych żyje dziś 8 procent wszystkich rodzin w kraju, co oznacza niemal trzykrotny wzrost w ciągu ostatniej dekady. To są normalne rodziny, normalni ludzie, którzy chcą mieć podstawowe bezpieczeństwo – argumentował polityk.

Dane przytaczane przez Jońskiego znajdują potwierdzenie w raportach Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego, liczba par żyjących w kohabitacji (tzw. konkubinatach) systematycznie rośnie. To trend obserwowany w całej Europie, który pokazuje, że tradycyjny model rodziny ewoluuje, a prawo musi za tymi zmianami nadążać.

Ostatnia prosta. Co zrobi prezydent Andrzej Duda?

Nawet jeśli ustawa pomyślnie przejdzie przez Sejm i Senat, jej ostateczny los zależeć będzie od decyzji prezydenta. Dariusz Joński wyraził nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie, choć w jego wypowiedzi doszło do przejęzyczenia dotyczącego osoby piastującej ten urząd.

– Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki to podpisze – podkreślił w rozmowie z "Super Expressem".

Zdaniem Dariusza Jońskiego projekt nie jest ideologiczną rewolucją, lecz odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość społeczną. Ma zapewnić parom minimum bezpieczeństwa w sytuacjach choroby, śmierci czy problemów majątkowych.

