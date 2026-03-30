Nawrocki wciąż liderem zaufania! Zaskakuje, co dzieje się za nim. Ostatnie miejsce - szok!

Piotr Margielewski
2026-03-30 8:45

W poniedziałek 30 marca 2026 roku portal Onet.pl opublikował wyniki swojego najnowsza badania, w którym uczestnicy oceniają poziom swojego zaufania do danego polityka. W sondażu zwyciężył prezydent Karol Nawrocki, za którego plecami znalazł się Radosław Sikorski, a podium zamknął Donald Tusk. Najciekawsze wyniki były jednak w dalszej części rankingu, a już ostatnie miejsce może naprawdę mocno zaskoczyć. To bynajmniej nie prezes PiS Jarosław Kaczyński, czy też kontrowersyjny Grzegorz Braun!

Autor: Tomasz Warszewski/ Shutterstock
  • Jest nowy sondaż mierzący zaufanie do polityków.
  • Przygotowała go pracownia IBRiS na zlecenie Onetu.
  • Wygrał Karol Nawrocki, przed Radosławem Sikorskim.
  • Ciekawie dzieje się jednak na dalszych miejscach.

W najnowszym sondażu zaufania, przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu, Karol Nawrocki zajął pierwsze miejsce. Z badania wynika, że prezydentowi ufa aż 46,3 proc. badanych. Na „zdecydowanie ufam” wskazało 28,9 proc., a na „raczej ufam” — 17,4 proc. To wynik, który choć niższy o 2,5 pkt proc. niż w lutowym badaniu, nadal plasuje go na szczycie. Co jednak ciekawe, negatywne zdanie o Nawrockim ma 46,7 proc. ankietowanych, z czego 36,1 proc. „zdecydowanie nie ufa”, a 10,6 proc. „raczej nie ufa”. Taka polaryzacja opinii wokół prezydenta Nawrockiego wskazuje na jego silną, ale jednocześnie kontrowersyjną pozycję w społeczeństwie.

Kto za plecami lidera?

Drugą pozycję w badaniu zajął wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu ufa 42,6 proc. respondentów. W tym gronie 22,6 proc. „zdecydowanie ufa”, a 20 proc. „raczej ufa”. Jego wynik spadł o 4,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jednocześnie, 46,2 proc. ankietowanych nie ufa Sikorskiemu. Premier Donald Tusk utrzymał trzecie miejsce w rankingu, z wynikiem 41 proc. zaufania, co oznacza niewielki spadek o 0,2 pkt proc. w stosunku do lutego. Czwarte miejsce również pozostało bez zmian – marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 37 proc. osób, co stanowi spadek o 4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Piąty wynik należy do wicepremiera i szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, któremu ufa 35,5 proc. osób, odnotowując spadek o 4,2 pkt proc.

Sprawdź: Wielkie słowa Karola Nawrockiego do Polonii! Wręczył przy tym odznaczenia

Wśród polityków opozycji, liderem zaufania ponownie został Mateusz Morawiecki z PiS, z wynikiem 34,1 proc. zaufania, co jest spadkiem o 1,7 pkt proc. w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Warto zauważyć, że w lutym to miano nosił Krzysztof Bosak z Konfederacji, jednak w najnowszym notowaniu ufa mu 31,8 proc. respondentów (spadek o 4,4 pkt proc.).

Zaskakujące ostatnie miejsce

Ankieta ujawniła również, że wicemarszałka Sejmu z PSL, Piotra Zgorzelskiego, ocenia pozytywnie 29 proc. badanych, co oznacza spadek o 1,7 pkt proc. Następny w kolejności jest Sławomir Mentzen, któremu ufa 27,7 proc. osób (spadek o 4,2 pkt proc.). Taki sam wynik osiągnął prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, z wynikiem 27,7 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.). Interesujący jest przypadek Przemysława Czarnka, który zyskał 2,2 pkt proc. w porównaniu z ostatnim pomiarem.

Zobacz: Karol Nawrocki pokazał się z patriotyczną palemką w zaskakującym miejscu! Była ogromna!

Wicepremiera i ministra cyfryzacji, Krzysztofa Gawkowskiego, pozytywnie ocenia 27 proc. badanych (wzrost o 0,1 pkt proc.). Grzegorz Braun uzyskał wynik 26 proc. (spadek o 2,1 pkt proc.), a liderce Polski 2050, Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, ufa 21 proc. (wzrost o 1,1 pkt proc.). Na końcu zestawienia znaleźli się Adrian Zandberg (19,2 proc., spadek o 7,1 pkt proc.).

Zdecydowanie największe zdziwienie może budzić jednak ostatnie miejsce. Zajął je Szymon Hołownia, któremu ufa zaledwie 15,6 proc. uczestników badania, co stanowi kolejny spadek o 3,2 pkt proc. Ogromny spadek zaufania wobec byłego lidera Polski 2050, który jeszcze niedawno cieszył się dużą popularnością, może być sygnałem ostrzegawczym dla jego politycznej przyszłości.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został przeprowadzony w dniach 20-21 marca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1100 dorosłych Polaków.

Rychard MOCNO: Hołownia mówi, kiedy powinien MILCZEĆ!
