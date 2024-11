"Nawrocki to wspaniały człowiek", "Po Trzaskowskim nie widać złości". Tak Polacy postrzegają kandydatów na prezydenta

Prekampania ruszyła

Poznaliśmy kandydatów na prezydenta największych ugrupowań. KO wystawi w wyborach prezydenta Warszawy. PiS poparło kandydata obywatelskiego, szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Szykuje się zażarta kampania wyborcza. Jak kandydaci mogą przyciągnąć wyborców? – Powinni zaprezentować ogólne poglądy na zasadnicze kwestie nurtujące obywateli, począwszy od służby zdrowia, a przez kwestie stricte ekonomiczne oraz mieć wizję rozwoju sił zbrojnych – tłumaczy prof. Rafał Chwedoruk (55 l.), prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

– Kluczem jest znalezienie sposobu na przyciągnięcie do swojej kandydatury tych wszystkich, którzy są sceptyczni – radzi zaś politolog Wawrzyniec Konarski (67 l.). – Pomocna będzie też oryginalność. Skupianie się wyłącznie na przekazie, który będzie znany, bo jest i tak znany, zuboży kampanię i zdradzi, że kandydat nie ma pomysłu jak wygrać wybory – dodaje ekspert.

Na kogo Polacy oddadzą głos?

Hanna Pawłowska (69 l.) z Warszawy: Boję się kadencji kolejnego „Andrzeja Dudy”, który będzie obecnemu rządowi przeszkadzał. Po za tym nie wierzę w „obywatelskość” Karola Nawrockiego. Moim zdaniem nie będzie niezależnym prezydentem. Natomiast Rafał Trzaskowski nadaje się do reprezentowania naszego kraju. Ma wiele zasług, jako prezydent Warszawy, ale też kilka potknięć. Mimo wszystko zagłosuję na niego.

Marek Sulkowski (74 l.) z Warszawy: Oddam głos na Rafała Trzaskowskiego, bo to normalny człowiek. Nie wywyższa się, jest wesoły i kompetentny. Zawsze jest tam, gdzie trzeba, ma kontakty za granicą. Myślę, że poradzi sobie nawet w rozmowach z Donaldem Trumpem.

Natalia Kozic (20 l.) z Warszawy: Zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego. Doskonale zna język angielski, więc nie przyniesie nam wstydu za granicą. Jest najlepszym kandydatem do reprezentowania nas na arenie międzynarodowej. Myślę, że jako prezydent zadba o nas, młodych, o prawa kobiet oraz prawa osób LGBT.

Złe wieści dla PiS. Karol Nawrocki przegrywa wybory w drugiej turze. Nawet z Hołownią!

Kamila Nowak (22 l.) szef kuchni z Ostródy: Nie zastanawiałam się na kogo oddam swój głos w najbliższych wyborach prezydenckich. To będą moje pierwsze wybory na prezydenta w których wezmę udział i chcę oddać głos na właściwego kandydata. Póki co panowie Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki mnie do siebie nie przekonują. Rafał Trzaskowski jest rozpoznawalny, a pan Nawrocki zupełnie nie znany. Jeżeli bym miała wybrać, czysto hipotetycznie, to tego drugiego, bo ten pierwszy już raz przegrał i co niby teraz ma do zaoferowania młodym, tęczową flagę, parady? Potrzebujemy rozwoju Polski w trudnych czasach zapaści gospodarki, drożyzny i narastających niepokojów związanych z wojną. Nie będę głosowała na tzw. „mniejsze zło”.

"Nawrocki to moje wartości"

Jadwiga Borysiewicz (70 l.) z Białegostoku: Zagłosuję na Nawrockiego. To wspaniały człowiek. Poza tym nie podoba mi się to, co robi obecna ekipa władzy. Minął rok odkąd rządzą, a nie zrealizowali nawet tych swoich 100 obietnic na pierwsze 100 dni. Nie robią tego, bo nie mają czasu, ciagle tylko szukają winnych i mszczą się na PIS. Wzięliby się wreszcie do prawdziwej roboty. Może Nawrocki to zatrzyma? Poza tym nie chcę, żeby prezydent opowiadał się po stronie wartości, które akceptuję. A tak jest z Nawrockim.

: Jestem konserwatystą i ważne są dla mnie tradycyjne wartości. Stąd nie mam najmniejszych wątpliwości i w wyborach prezydenckich zagłosuję na Karola Nawrockiego. Adam Mucha (18 l.), licealista z Lublina: To moje pierwsze wybory w życiu. Na pewno poprę Sławomira Mentzena, bo przeciwstawia się partiom, które na zmianę wyrządzały szkodę Polsce.

"Nawrocki nie jest kandydatem obywatelskim"

Tomasz Stankiewicz (71 l.) z Łodzi: Wybieram Rafała Trzaskowskiego. Jest bardziej rozpoznawalny od pana Nawrockiego. Poza tym nie przekonuje mnie, że pan Nawrocki jest kandydatem obywatelskim. Jest powiązany mocno z PiS, dlatego będę głosował na prezydenta Warszawy.

Patrycja Wardzińska (21 l.) studentka z Białegostoku: Jestem za Nawrockim, bo ma poglądy podobne do moich. Jakoś tak lepiej pasuje mi na prezydenta, bo jest mało znany. Jest sympatyczny i myślę, że poradzi sobie z wyzwaniem i podobnie jak jego poprzednik pozytywnie przysłuży się naszemu krajowi.

