Nawrocki straci immunitet prezesa IPN? Wpłynął wniosek od emerytów mundurowych

Emerytowani mundurowi przeciwko Nawrockiemu. Chcą, żeby stracił immunitet

Stowarzyszenie emerytów mundurowych skierowało do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu prezesa IPN, Karola Nawrockiego, który jest obecnie również kandydatem obywatelskim na prezydenta, popieranym przez PiS. Przypomnijmy, że choć Nawrocki nie jest posłem, to chroni go immunitet jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Wniosek o odebranie immunitetu został wniesiony po wypowiedzi Nawrockiego z 10 grudnia, gdy na spotkaniu z wyborcami stwierdził, że w Polsce trwa proces przywracania przywilejów emerytalnym osobom, które uczestniczyły w represyjnych działaniach aparatu bezpieczeństwa PRL.

- W Polsce trwa powolny, ukryty proces reubekizacji, przywracania przywilejów emerytalnych ludziom, którzy inwigilowali, ludziom, którzy wsadzali do ośrodków internowania, którzy więzili, rozbijali rodziny, zmuszali do emigracji - mówił w grudniu Nawrockim.

O wniosku stowarzyszenia emerytów mundurowych informował w grudniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który mówił, że emerytowani mundurowi ocenili wypowiedź Nawrockiego za "obraźliwą".

IPN odpowiada na wniosek o uchylenie immunitetu Nawrockiego

- Z przykrością przyjmujemy informację o skierowaniu do Marszałka Sejmu RP wniosku o uchylenie immunitetu dr. Karolowi Nawrockiemu, prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w sprawie dotyczącej publicznej wypowiedzi odnoszącej się do procesu przywracania przywilejów emerytalnych byłym funkcjonariuszom totalitarnego aparatu bezpieczeństwa PRL - napisał IPN odnosząc się do wniosku.

IPN stwierdził również, że wniosek jest "próbą zastraszenia" prezesa Nawrockiego, a także samego instytutu "do którego ustawowych obowiązków należy ściganie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa".

Sejmowa komisja regulaminowa zajmie się wnioskiem w środę 12 lutego.

