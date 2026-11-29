Trump rozmawiał z Nawrockim. Zapewniał, że Polska jest i będzie bezpieczna

O rozmowie Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim poinformował w niedzielę na platformie X Marcin Przydacz. Jak przekazał, jednym z głównych tematów rozmowy było bezpieczeństwo Polski i dalsza współpraca wojskowa między Warszawą a Waszyngtonem. Prezydenci poruszyli kwestię obecności amerykańskich żołnierzy na terenie naszego kraju, a także współpracy polskiego i amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Rozmawiali również o sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej.

Ważnym punktem rozmowy były zapewnienia Donalda Trumpa dotyczące artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Zgodnie z nim zbrojny atak na jednego z członków NATO jest traktowany jako atak na wszystkich sojuszników. Państwa należące do NATO są zobowiązane do udzielenia pomocy zaatakowanemu krajowi. Według relacji Przydacza amerykański prezydent potwierdził te zobowiązania.

Nawrocki podziękował Trumpowi za decyzję w sprawie rakiet

Podczas rozmowy Karol Nawrocki podziękował też Donaldowi Trumpowi za decyzję Stanów Zjednoczonych o utworzeniu w Polsce pierwszego w Europie centrum serwisowego rakiet PAC-3, wykorzystywanych w systemach Patriot. Są one przeznaczone między innymi do zwalczania pocisków balistycznych i stanowią ważny element obrony powietrznej. Powstanie takiego centrum w naszym kraju ma znaczenie dla utrzymania sprawności tego uzbrojenia.

Rozmowa obu przywódców nie ograniczała się jednak do spraw wojskowych. Jak poinformował Marcin Przydacz, Donald Trump i Karol Nawrocki omówili także współpracę polsko-amerykańską w związku ze zbliżającym się szczytem G20, który ma odbyć się w Miami.

Przydacz: Prezydent Trump potwierdził w niedzielnej rozmowie z prezydentem Nawrockim zobowiązania wynikające z art. 5 NATO, zapewniając, że Polska jest i będzie bezpieczna. (PAP) #PAPinformacje https://t.co/qNoP8tXTjc— Polska Agencja Prasowa/Polish Press Agency (PAP) (@PAPinformacje) November 29, 2026

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