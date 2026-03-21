Prezydent Nawrocki leci do USA! Jakie ma plany?

Beata Lekszycka
Źródło PAP
2026-03-21 10:48

Prezydent Karol Nawrocki wylatuje do USA! To wyjazd na zaproszenie organizacji CPAC. Prezydent będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów, gdzie wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich - przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

• Prezydent Karol Nawrocki uda się do Dallas w Teksasie na wizytę polityczno-gospodarczo-wojskową, w tym udział w konferencji CPAC i odwiedziny fabryki F-35.

• Kluczowym punktem wizyty będzie wystąpienie na konferencji CPAC, gdzie Nawrocki omówi relacje polsko-amerykańskie i wspólne wartości.

• W planach jest także wizyta w fabryce samolotów F-35, które wkrótce trafią na wyposażenie polskiej armii, co podkreśla współpracę wojskową.

• Prezydent spotka się również z Polonią w Dallas, a w trakcie wizyty odbędą się rozmowy gospodarcze, mające na celu zacieśnienie więzi.

Wizyta Karola Nawrockiego w USA

Prezydent Karol Nawrocki w najbliższy piątek uda się do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędzi kilka dni w Dallas w Teksasie. Wizyta ma charakter zarówno polityczny, jak i gospodarczo-wojskowy. Jednym z jej głównych punktów będzie udział w konferencji CPAC (Conservative Political Action Conference).

Jak przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, w planach znajduje się również ważny element związany z obronnością.

- "Prezydent Karol Nawrocki w przyszłym tygodniu, w piątek, wylatuje do Stanów Zjednoczonych, do Dallas w Teksasie. W sobotę odwiedzi fabrykę samolotów F-35 - tych samolotów, na których już dzisiaj szkolą się polscy piloci i które niebawem trafią na wyposażenie polskiej armii. Zatem ta współpraca wojskowa będzie jednym z powodów tej wizyty" - powiedział w sobotę PAP Przydacz.

Konferencja CPAC i relacje polsko-amerykańskie

Jednym z najważniejszych punktów wizyty będzie udział prezydenta w konferencji amerykańskich konserwatystów. Nawrocki wystąpi tam jako gość specjalny i wygłosi przemówienie dotyczące relacji między Polską a USA.

 - Ale udaje się też prezydent na zaproszenie organizacji CPAC (Conservative Political Action Conference - PAP), na konferencję amerykańskich Republikanów, konserwatystów, jako gość specjalny, został pan prezydent nie tylko zaproszony do udziału w konferencji, ale też do wygłoszenia przemówienia. Prezydent Nawrocki będzie mówił o stanie relacji polsko-amerykańskich, a także o historii relacji polsko-amerykańskich w roku 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości. Będzie przypominał o wspólnych polsko-amerykańskich bohaterach, ale też o wartościach, które nas łączą - przekazał prezydencki minister.

Spotkania i rozmowy gospodarcze w Dallas

W trakcie pobytu zaplanowano także szereg rozmów kuluarowych, choć – jak zaznaczono – na razie brak potwierdzeń spotkań na najwyższym szczeblu. Nie wiadomo również, czy w wydarzeniu weźmie udział były prezydent USA, Donald Trump.

Oprócz aspektu politycznego ważnym elementem wizyty będą rozmowy gospodarcze. Prezydent ma również spotkać się z Polonią mieszkającą w Dallas i okolicach, co zaplanowano na niedzielę.

