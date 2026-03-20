Donald Tusk szczerze o Karolu Nawrockim. Premier nawet się nie łudzi

Premier Donald Tusk przyznał, że od początku spodziewał się trudności we współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim, ze względu na jego otwartą polityczną agresję i dążenie do zmiany rządu.

Polityk ocenił, że prezydentura Nawrockiego charakteryzuje się znacznie większą skalą politycznej agresji i konfrontacji z rządem w porównaniu do prezydentur poprzedników.

Rozczarowanie polityzacją kwestii bezpieczeństwa: Premier wyraził rozczarowanie, że kwestie bezpieczeństwa państwa, takie jak spór wokół programu SAFE, stały się elementem politycznej gry, co jest dla niego bardziej rozczarowujące niż zaskakujące.

Donald Tusk, zapytany, czy spodziewał się tak dużych trudności w realizacji działań rządu po zaprzysiężeniu prezydenta Nawrockiego, odpowiedział krótko: "Tak". Jak podkreślił, nie ma o to pretensji, ponieważ prezydent Nawrocki nigdy nie ukrywał, że jego głównym celem politycznym jest zmiana rządu, co było otwarcie komunikowane również przez jego współpracowników.

- Prezydent Nawrocki wielokrotnie też powtarzał, że jestem najgorszym premierem w dziejach - przypomniał na antenie TVN24, dodając, że te wypowiedzi nie pozostawiały wątpliwości, iż prezydentura Nawrockiego będzie "bardziej polityczna niż któregokolwiek prezydenta wcześniej".

Porównanie prezydentur

Premier, mający za sobą współpracę z wieloma prezydentami, ocenił, że obecna prezydentura Nawrockiego jest "nacechowana dużo większą skalą politycznej agresji i konfrontacji z rządem" niż poprzednie. Wspomniał również o osobistym spotkaniu z prezydentem.

- Miałem długą rozmowę w cztery oczy z prezydentem Nawrockim i tak długo, jak rozmawialiśmy o Gdańsku, o naszej uczelni i o Lechii Gdańsk, było nieźle - opowiadał.

Polityk został zapytany, czy jest zaskoczony, że kwestie bezpieczeństwa stały się elementem politycznej gry, nawiązując do sporu wokół ustawy o unijnym programie SAFE.

- Jestem tu bardziej rozczarowany, niż zaskoczony - przyznał Donald Tusk.

