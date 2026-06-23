Nawrocki pominięty przy konferencji o Ukrainie. Rząd się tłumaczy

Karol Nawrocki nie został zaproszony na Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy.

Marcin Przydacz przekazał, że na wydarzenie nie wybiera się ani prezydent, ani jego urzędnicy.

Adam Szłapka tłumaczy, że wynika to z „formuły wydarzenia”.

Strona ukraińska wskazuje, że zapraszanie prezydenta Polski na wydarzenie w polskim mieście byłoby „wewnętrzną sprawą Polski”.

Nawrocki bez zaproszenia na konferencję. Przydacz ujawnia

Wokół Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku zrobiło się politycznie gorąco jeszcze przed jej rozpoczęciem. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na wydarzenie.

Jak przekazał Przydacz, według jego wiedzy zaproszenia do zagranicznych partnerów mieli wspólnie wystosowywać premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pałac Prezydencki nie znalazł się jednak na liście zaproszonych.

– Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na imprezę, na którą nie został zaproszony przez pana premiera Donalda Tuska. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników z uwagi na brak zaproszeń – powiedział Marcin Przydacz.

Rzecznik rządu odpowiada. „Pałac Prezydencki nie wykazywał zainteresowania”

Do sprawy odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka. W rozmowie z PAP został zapytany, dlaczego zaproszenia dla prezydenta nie wystosowano. Odpowiedział krótko, że chodzi o charakter samego wydarzenia.

– Z formuły wydarzenia – przekazał Szłapka. Rzecznik rządu dodał również, że Pałac Prezydencki nie zabiegał o udział w konferencji. – Pałac Prezydencki nie wykazywał też żadnego zainteresowania udziałem w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy – stwierdził Adam Szłapka.

Te słowa tylko podgrzewają polityczny spór. Z jednej strony Pałac Prezydencki mówi o braku zaproszenia, z drugiej rząd przekonuje, że wynika to z formuły konferencji i braku zainteresowania ze strony prezydenckiego otoczenia.

Ukraina też komentuje. „Wewnętrzna sprawa Polski”

Głos w sprawie zabrała także strona ukraińska. Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn, poproszony przez PAP o komentarz, wskazał, że Kijów nie powinien zapraszać prezydenta Polski na wydarzenie odbywające się w polskim mieście.

„Nie wypada nam zapraszać pana prezydenta Polski na wydarzenie odbywające się w polskim mieście. To wewnętrzna sprawa Polski” – przekazał Dmytro Łytwyn.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbędzie się 25–26 czerwca 2026 roku w Gdańsku. Jej współorganizatorami są Polska i Ukraina. Celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy oraz zachęcanie do inwestycji w ukraińską gospodarkę.

W tle napięcie między Nawrockim a Zełenskim

Spór o zaproszenie pojawia się w wyjątkowo trudnym momencie relacji polsko-ukraińskich. W tle pozostaje decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Była ona reakcją na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA”.

Ten temat wywołał w Polsce ogromne emocje, bo dla wielu Polaków UPA jest jednoznacznie kojarzona ze zbrodniami dokonanymi na ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Wypowiedzi polityków z obu stron pokazują, że historyczny spór coraz mocniej przenika do bieżących relacji Warszawy i Kijowa.

Konferencja w Gdańsku miała być wydarzeniem poświęconym odbudowie Ukrainy i międzynarodowej solidarności. Już teraz widać jednak, że jej polityczne tło będzie równie ważne jak oficjalny program.

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