Nawrocki ogłosi decyzję w sprawie sędziów TK po powrocie z USA. Leśkiewicz o planach prezydenta

Sara Osiecka
2026-03-27 13:20

Po powrocie z planowanej na najbliższy weekend wizyty w Stanach Zjednoczonych, prezydent Karol Nawrocki ma ogłosić swoje stanowisko w sprawie sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których wybór Sejm zatwierdził 13 marca. Oświadczenie w tej sprawie przekazał w piątek rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz.

Karol Nawrocki

i

Autor: Anita Walczewska/ East News
  • Prezydent Karol Nawrocki ogłosi swoje stanowisko w sprawie sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego po powrocie z wizyty w USA.
  • Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów TK, w tym Krystiana Markiewicza i Macieja Taborowskiego, jednocześnie odrzucając kandydatury zgłoszone przez klub PiS. 
  • Minister sprawiedliwości i premier Donald Tusk wywierają presję na prezydenta, aby przyjął ślubowanie od wybranych sędziów, wskazując, że jest to jego konstytucyjny obowiązek.

Wybór sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który miał miejsce 13 marca, stał się przedmiotem dyskusji i kontrowersji. Kancelaria Prezydenta zwróciła się do marszałka Sejmu z prośbą o wyjaśnienia dotyczące procedury wyboru. Włodzimierz Czarzasty, w odpowiedzi na to zapytanie, oświadczył, że nie będzie wchodzić w polemikę z KPRP, uznając korespondencję za zamkniętą. Zaapelował jednocześnie do prezydenta Nawrockiego o przyjęcie ślubowania od nowo wybranych sędziów. Sami sędziowie również skierowali list do prezydenta, w którym wyrazili prośbę o poinformowanie o możliwym terminie złożenia ślubowania w jego obecności.

Agenda prezydenta w USA

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, poinformował na portalu X o planowanej podróży prezydenta Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych. Wizyta odbędzie się w dniach 27-30 marca. W programie przewidziano m.in. wizytę w fabryce Lockheeda Martina, producenta myśliwców F-35, udział w Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej CPAC w Dallas oraz spotkanie z Polonią mieszkającą w Teksasie, połączone z wręczeniem odznaczeń państwowych. Rzecznik podkreślił, że po powrocie z USA prezydent poinformuje o swoich działaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.

Lista wybranych sędziów i odrzucone kandydatury

Wśród wybranych na sędziów Trybunału Konstytucyjnego znaleźli się: Krystian Markiewicz, sędzia, dotychczas przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy Ministerstwie Sprawiedliwości; Maciej Taborowski, dr hab. nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN; Marcin Dziurda, dr hab. nauk prawnych, profesor w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Anna Korwin-Piotrowska, sędzia, dotychczas prezes Sądu Okręgowego w Opolu; Dariusz Szostek, dr hab., profesor Uniwersytetu Śląskiego; a także Magdalena Bentkowska, adwokat, dr. Sejm nie poparł natomiast dwóch kandydatów zgłoszonych przez klub PiS: prof. dr. hab. Artura Kotowskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz adiunkta z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr. Michała Skwarzyńskiego.

Minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, w dniu wyboru sędziów zaapelował do prezydenta, aby „nie próbował łamać konstytucji” i odebrał ślubowanie od wybranych sędziów TK. Zapowiedział również, że resort posiada „plan B” na wypadek, gdyby prezydent odmówił przyjęcia ślubowań. Premier Donald Tusk w czwartek skomentował sytuację, stwierdzając, że rząd stoi na stanowisku, iż „prezydent nie ma możliwości wyboru”. Podkreślił, że „to nie jest kwestia kaprysu prezydenta. Zostali wybrani i są sędziami. Tak czy inaczej przysięgę złożą”.

Galeria zdjęć 41
Sonda
Lubisz prezydenta Karola Nawrockiego?
Super Express Google News
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI