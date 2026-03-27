Nawrocki ogłosi decyzję w sprawie sędziów TK po powrocie z USA. Leśkiewicz o planach prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki ogłosi swoje stanowisko w sprawie sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego po powrocie z wizyty w USA.

Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów TK, w tym Krystiana Markiewicza i Macieja Taborowskiego, jednocześnie odrzucając kandydatury zgłoszone przez klub PiS.

Minister sprawiedliwości i premier Donald Tusk wywierają presję na prezydenta, aby przyjął ślubowanie od wybranych sędziów, wskazując, że jest to jego konstytucyjny obowiązek.

Po powrocie z planowanej na najbliższy weekend wizyty w Stanach Zjednoczonych, prezydent Karol Nawrocki ma ogłosić swoje stanowisko w sprawie sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których wybór Sejm zatwierdził 13 marca. Oświadczenie w tej sprawie przekazał w piątek rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz.

Wybór sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który miał miejsce 13 marca, stał się przedmiotem dyskusji i kontrowersji. Kancelaria Prezydenta zwróciła się do marszałka Sejmu z prośbą o wyjaśnienia dotyczące procedury wyboru. Włodzimierz Czarzasty, w odpowiedzi na to zapytanie, oświadczył, że nie będzie wchodzić w polemikę z KPRP, uznając korespondencję za zamkniętą. Zaapelował jednocześnie do prezydenta Nawrockiego o przyjęcie ślubowania od nowo wybranych sędziów. Sami sędziowie również skierowali list do prezydenta, w którym wyrazili prośbę o poinformowanie o możliwym terminie złożenia ślubowania w jego obecności.

Agenda prezydenta w USA

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, poinformował na portalu X o planowanej podróży prezydenta Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych. Wizyta odbędzie się w dniach 27-30 marca. W programie przewidziano m.in. wizytę w fabryce Lockheeda Martina, producenta myśliwców F-35, udział w Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej CPAC w Dallas oraz spotkanie z Polonią mieszkającą w Teksasie, połączone z wręczeniem odznaczeń państwowych. Rzecznik podkreślił, że po powrocie z USA prezydent poinformuje o swoich działaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.

Lista wybranych sędziów i odrzucone kandydatury

Wśród wybranych na sędziów Trybunału Konstytucyjnego znaleźli się: Krystian Markiewicz, sędzia, dotychczas przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy Ministerstwie Sprawiedliwości; Maciej Taborowski, dr hab. nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN; Marcin Dziurda, dr hab. nauk prawnych, profesor w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Anna Korwin-Piotrowska, sędzia, dotychczas prezes Sądu Okręgowego w Opolu; Dariusz Szostek, dr hab., profesor Uniwersytetu Śląskiego; a także Magdalena Bentkowska, adwokat, dr. Sejm nie poparł natomiast dwóch kandydatów zgłoszonych przez klub PiS: prof. dr. hab. Artura Kotowskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz adiunkta z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr. Michała Skwarzyńskiego.

Minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, w dniu wyboru sędziów zaapelował do prezydenta, aby „nie próbował łamać konstytucji” i odebrał ślubowanie od wybranych sędziów TK. Zapowiedział również, że resort posiada „plan B” na wypadek, gdyby prezydent odmówił przyjęcia ślubowań. Premier Donald Tusk w czwartek skomentował sytuację, stwierdzając, że rząd stoi na stanowisku, iż „prezydent nie ma możliwości wyboru”. Podkreślił, że „to nie jest kwestia kaprysu prezydenta. Zostali wybrani i są sędziami. Tak czy inaczej przysięgę złożą”.

