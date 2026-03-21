Nawrocki odwiedzi Trumpa! Prezydent leci do USA!

Wizyta Karola Nawrockiego w USA

Prezydent Karol Nawrocki uda się w najbliższych dniach do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział i wygłosi przemówienie w jednym z najważniejszych wydarzeń środowisk konserwatywnych – konferencji CPAC (Konferencja Konserwatywnej Akcji Politycznej). To coroczne spotkanie polityków i działaczy stanowi ważną platformę wymiany poglądów oraz budowania relacji międzynarodowych.

Kluczowym punktem wizyty ma być spotkanie z prezydentem USA, Donaldem Trumpem. Rozmowy obu przywódców wpisują się w kontynuację dialogu między Warszawą a Waszyngtonem, który od lat pozostaje jednym z filarów polskiej polityki zagranicznej.

Spotkanie Nawrocki–Trump i relacje Polska–USA

Ostatni raz Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem w styczniu podczas Forum Ekonomicznego w Davos. Wówczas podkreślał znaczenie stabilnych relacji transatlantyckich dla bezpieczeństwa Polski. Planowane spotkanie w USA może być okazją do dalszego wzmacniania współpracy politycznej i militarnej.

Warto przypomnieć, że w 2025 roku prezydent RP odwiedził Biały Dom we wrześniu, a wcześniej – w maju – spotkał się z Trumpem jeszcze jako kandydat na najwyższy urząd w państwie.

Fabryka F-35 i spotkanie z Polonią

Podczas pobytu w USA prezydent odwiedzi również fabrykę samolotów F-35, co ma znaczenie w kontekście modernizacji polskich sił zbrojnych. Polska jest jednym z krajów inwestujących w nowoczesne technologie wojskowe, a współpraca z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym pozostaje kluczowa.

W planach znalazło się także spotkanie z Polonią w Teksasie.

TRUMP GROZI NATO! WIELKI SUKCES TUSKA Z ETS2 I AFERA GIERTYCHA Z MILIONAMI W TLE | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

