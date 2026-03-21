Nawrocki odwiedzi Trumpa! Prezydent leci do USA!

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-03-21 10:48

Karol Nawrocki i Donald Trump spotkają się podczas konferencji CPAC w USA - podaje Polsat News. Polski prezydent w piątek wylatuje do Dallas. W planach są też wizyty w Lockheed Martin, gdzie konstruowane są myśliwce F-35 i spotkanie z Polonią w Teksasie.

Donald Trump, Karol Nawrocki

Wizyta Karola Nawrockiego w USA

Prezydent Karol Nawrocki uda się w najbliższych dniach do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział i wygłosi przemówienie w jednym z najważniejszych wydarzeń środowisk konserwatywnych – konferencji CPAC (Konferencja Konserwatywnej Akcji Politycznej). To coroczne spotkanie polityków i działaczy stanowi ważną platformę wymiany poglądów oraz budowania relacji międzynarodowych.

Kluczowym punktem wizyty ma być spotkanie z prezydentem USA, Donaldem Trumpem. Rozmowy obu przywódców wpisują się w kontynuację dialogu między Warszawą a Waszyngtonem, który od lat pozostaje jednym z filarów polskiej polityki zagranicznej.

Spotkanie Nawrocki–Trump i relacje Polska–USA

Ostatni raz Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem w styczniu podczas Forum Ekonomicznego w Davos. Wówczas podkreślał znaczenie stabilnych relacji transatlantyckich dla bezpieczeństwa Polski. Planowane spotkanie w USA może być okazją do dalszego wzmacniania współpracy politycznej i militarnej.

Warto przypomnieć, że w 2025 roku prezydent RP odwiedził Biały Dom we wrześniu, a wcześniej – w maju – spotkał się z Trumpem jeszcze jako kandydat na najwyższy urząd w państwie.

Fabryka F-35 i spotkanie z Polonią

Podczas pobytu w USA prezydent odwiedzi również fabrykę samolotów F-35, co ma znaczenie w kontekście modernizacji polskich sił zbrojnych. Polska jest jednym z krajów inwestujących w nowoczesne technologie wojskowe, a współpraca z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym pozostaje kluczowa.

W planach znalazło się także spotkanie z Polonią w Teksasie. 

  • Prezydent Karol Nawrocki udaje się do USA na konferencję konserwatywną CPAC, gdzie ma spotkać się z Donaldem Trumpem.
  • Spotkanie z Trumpem ma wzmocnić współpracę polityczną i militarną, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski.
  • Wizyta obejmuje także odwiedziny fabryki samolotów F-35, co podkreśla znaczenie modernizacji polskich sił zbrojnych i współpracy z amerykańskim przemysłem.
  • Prezydent Nawrocki spotka się również z Polonią w Teksasie.
