Nawrocki odpowiada Tuskowi! "Putina nie znam, wnioskuję, że pański znajomy"

Tusk uderza w Nawrockiego, ale nie musiał czekać długo na odpowiedź

Donald Tusk napisał rano na X, że gdy wraz z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim i marszałkiem Szymonem Hołownią otwierał polską prezydencję w Radzie UE "Karol Nawrocki demonstrował z grupą działaczy pod hasłem Polexit".

- Pytanie jest proste i śmiertelnie poważne: czy chcecie prezydenta budującego bezpieczną i silną Europę, czy takiego, który wspólnie z Putinem i jego sojusznikami będzie ją rozwalał? - grzmiał Donald Tusk.

Nawrocki odpowiada na zarzuty o znajomość z Putinem. "Nie znam, ale wnioskuję, że to pański znajomy"

Premierowi odpowiedział Karol Nawrocki, który stwierdził, że popiera Polskę w zjednoczonej Europie. Wyjaśnił swój udział na proteście rolników oraz odrzucił zarzuty dotyczące traktowania Putina jako sojusznika.

- Jestem za Polską w zjednoczonej Europie. Polską silną, która potrafi zatrzymać szkodliwe dla nas pomysły pańskich politycznych przyjaciół, tj. pakt migracyjny, umowa z Mercosur czy zielony ład. Wczoraj byłem wśród Polskich Rolników, których podległe panu służby spacyfikowały pod Sejmem w ubiegłym roku. Co do Putina - nie znam, ale wnioskuję po zdjęciach, że to pański znajomy - zatem proszę mu przekazać, że jego listów gończych także się nie boję - napisał na X Karol Nawrocki.

Dla wyjaśnienia, kandydat na prezydenta i szef IPN znajduje się w bazie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji jako osoba poszukiwana listem gończym, za demontowanie w Polsce pomników żołnierzy armii czerwonej.

Z kolei pisząc o zdjęciach, nawiązał do fotografii Donalda Tuska z Władimirem Putinem sprzed wybuchu wojny na Ukrainie, gdy Władimir Putin utrzymywał pozytywne stosunki dyplomatyczne z Zachodem utrzymującym kontakty handlowe z Rosją.