Nawrocki o planie pokojowym Trumpa. Ukraina musi mieć decydujący głos

Prezydent Karol Nawrocki podkreśla, że plan pokojowy musi uwzględniać realia konfliktu i wiarygodność Rosji, a decydujący głos powinna mieć Ukraina, wspierana przez USA i UE.

Nawrocki zaznacza, że pokój nie może być osiągnięty kosztem strategicznych celów agresora, czyli Federacji Rosyjskiej, co spotkało się z podziękowaniami od prezydenta Zełenskiego.

28-punktowy plan pokojowy Donalda Trumpa, tworzony bez udziału Ukrainy, przewiduje daleko idące ustępstwa terytorialne, w tym uznanie rosyjskiej kontroli nad Krymem i częścią Donbasu.

Zełenski odrzuca oddanie okupowanych ziem, uznając to za uderzenie w suwerenność Ukrainy.

Plan pokojowy Trumpa a stanowisko Karola Nawrockiego

W piątkowy wieczór 21 listopada 2025 r. prezydent Karol Nawrocki odniósł się w mediach społecznościowych do informacji o amerykańskiej inicjatywie pokojowej. Zaznaczył, że propozycje dotyczące zakończenia wojny muszą uwzględniać realia konfliktu i brak wiarygodności strony rosyjskiej. Wskazał też, że w rozmowach o przyszłym bezpieczeństwie Europy nie może zabraknąć wszystkich zainteresowanych państw.

Kluczowym akcentem jego wpisu było przypomnienie, kto ponosi odpowiedzialność za wojnę oraz kto powinien mieć głos rozstrzygający:- "To Ukraina padła ofiarą zbrodniczej agresji Putina i to Ukraińcy, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych oraz krajów UE muszą mieć decydujący głos w rozmowach pokojowych".

Nawrocki podsumował, że żaden pokój nie może być zbudowany kosztem interesów napadniętego państwa: "Ceną za niego nie może być osiągnięcie strategicznych celów agresora. A agresorem była i jest Federacja Rosyjska"

Na wpis odpowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski: "Dziękujemy za wsparcie!".

Co wiemy o 28-punktowym planie pokojowym Trumpa

Według doniesień amerykańskich mediów i potwierdzeń opisywanych przez agencje, administracja Donalda Trumpa pracuje nad 28-punktową mapą drogową kończącą wojnę. Dokument miał powstać w wąskim gronie doradców, a Ukraina nie brała udziału w jego tworzeniu.

Założenia planu przewidują daleko idące ustępstwa terytorialne, w tym uznanie rosyjskiej kontroli nad Krymem oraz obszarami Donbasu (m.in. w obwodach donieckim i ługańskim). W pakiecie mają się pojawić także gwarancje neutralności Ukrainy oraz ograniczenia dotyczące jej przyszłych relacji z NATO.

Reakcje są skrajne. Władimir Putin sygnalizuje gotowość rozmów na bazie amerykańskiej propozycji, jednocześnie podkreślając, że Rosja nie zrezygnuje z dotychczasowych zdobyczy. Z kolei Zełenski odrzuca możliwość prawnego oddania okupowanych ziem, uznając to za uderzenie w suwerenność kraju.

Pojawiające się propozycje zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie muszą uwzględniać fakt, że Rosja jest państwem niedotrzymującym umów.Każdy plan pokojowy zmierzający do zakończenia wywołanej przez Federację Rosyjską wojny na Ukrainie musi zostać zaakceptowany w Kijowie.…— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 21, 2025

