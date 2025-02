Nawrocki kreuje się na prawdziwego macho! Trening na strzelnicy pozwoli mu zdobyć prezydenturę?

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA

Morawiecki o wezwaniu na przesłuchanie ws. śledztwa dotyczącego tzw. wyborów kopertowych: "To Trzaskowski i Kidawa-Błońska powinni siedzieć na ławie oskarżonych"

Kandydat PiS na prezydenta...

Ostatni sondaż Instytutu Badań Pollster, wykonany dla „Super Expressu” wskazał, że na prezydenta stolicy głos oddać chce 35 proc. respondentów. Karola Nawrockiego popiera zaś 25 proc. ankietowanych. Kandydat numer dwa musi więc zakasać rękawy, aby poprawić notowania. W poniedziałek prezes IPN spotkał się w Lublewie Gdańskim z Bractwem Kurkowym oraz ćwiczył strzelanie z broni na strzelnicy „Czapla”, a zdjęcie z tych zajęć sztab kandydata zamieścił w Instagramie. Po wizycie na strzelnicy polityk udał się do Starogardu Gdańskiego, gdzie zadeklarował wobec zebranych, że jako prezydent rozpocznie dyskusję z Niemcami o reparacjach.

... może liczyć na wsparcie żony

W kampanię kandydata PiS na prezydenta włączyła się ostatnio jego małżonka, Marta Nawrocka. Ostatnio można ją było spotkać na molo w Gdańsku, gdzie namawiała Gdańszczan do złożenia podpisu na listach poparcia dla prezesa IPN. - Nie wyobrażam sobie, by nie wspierać mojego męża w tej ważnej drodze. Na czas kampanii wyborczej zawiesiłam swoje życie zawodowe, zatem bez wątpienia Karol może na mnie liczyć. Oczywiście w tym czasie chciałabym poznać Was, ale też mam nadzieję, że Wy poznacie mnie - powiedziała "SE" Marta Nawrocka.

