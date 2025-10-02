Nawrocki kontra Tusk. Kogo Polacy oceniają lepiej?

Z najnowszego sondażu IBRiS wynika, że działalność Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 51,6% Polaków, co stanowi polityczny sukces w porównaniu z ocenami Donalda Tuska.

38% respondentów oceniło działalność Nawrockiego "zdecydowanie dobrze", a 13,6% "raczej dobrze", podczas gdy negatywne oceny zebrało 38% ankietowanych.

W porównaniu z sondażem dotyczącym Donalda Tuska, Nawrocki ma o 15 punktów procentowych mniej ocen negatywnych (38% vs 53,3%).

Karol Nawrocki we wrześniowym rankingu zaufania do polityków zajął pierwsze miejsce, a w ostatnim badaniu wyprzedził Radosława Sikorskiego o 1 punkt procentowy, zaufaniem na poziomie 48,8%.

W badaniu IBRiS dla Onetu Polacy zostali zapytani o ocenę działalności prezydenta Karola Nawrockiego. Wyniki są jednoznaczne: 38% respondentów wskazało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a kolejne 13,6% oceniło działalność jako "raczej dobrze". Łącznie daje to 51,6% pozytywnych ocen, co świadczy o silnym poparciu społecznym dla prezydenta.

Nawrocki vs. Tusk

W zestawieniu z wcześniejszym sondażem dotyczącym premiera Donalda Tuska, Karol Nawrocki wypada zdecydowanie korzystniej. Donald Tusk zebrał zaledwie 39,7% pozytywnych ocen, podczas gdy Karol Nawrocki przekroczył próg 51%, co wskazuje na znaczną różnicę w odbiorze społecznym.

Działalność prezydenta Nawrockiego spotkała się z mniejszą krytyką niż premiera Tuska. 23,3% respondentów oceniło działalność prezydenta "zdecydowanie źle", a 14,7% oceniło ją "raczej źle". Łącznie daje to 38% negatywnych ocen, co jest wynikiem o 15 punktów procentowych niższym niż w przypadku Donalda Tuska, który w analogicznym badaniu zebrał 53,3% negatywnych ocen.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 10,4% ankietowanych. Jest to wynik wyższy niż w przypadku Tuska (7,1%), co może sugerować, że część społeczeństwa wciąż nie wyrobiła sobie pełnej opinii o prezydencie. Może to również świadczyć o tym, że jego działalność nie budzi tak silnych emocji, jak działania premiera.

Zaufanie do polityków

Warto przypomnieć, że Karol Nawrocki we wrześniowym rankingu zaufania do polityków zajmował pierwsze miejsce. Mimo że w ubiegłym miesiącu stracił prowadzenie na rzecz Radosława Sikorskiego, tym razem ponownie go wyprzedził o 1 punkt procentowy. Prezydentowi zaufało w tym badaniu 48,8% osób, co stanowi wzrost o 7,5 punktu procentowego.

