Nawrocki do Tuska: „Spokojnie, panie premierze”. O co chodzi w sporze?

Ostra wymiana zdań między prezydentem Nawrockim a premierem Tuskiem o bezpieczeństwo Polski osiąga punkt kulminacyjny.

Internetowa wymiana ciosów. Tusk oskarża, Kaczyński wtóruje

Iskrą zapalną dla najnowszej odsłony politycznego sporu okazał się wpis premiera Donalda Tuska opublikowany w mediach społecznościowych w niedzielę, 17 maja 2026 roku. Szef rządu w ostrych słowach skrytykował działania prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem premiera, ich aktywność na arenie międzynarodowej i krajowej miała negatywnie wpłynąć na postrzeganie Polski przez kluczowych sojuszników.

„Kaczyński próbuje zrzucić na Polskę winę za decyzje Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie. Nawrocki w obecności liderów innych krajów na szczycie w Bukareszcie obrzuca błotem własne państwo” – napisał Donald Tusk, bezpośrednio łącząc działania obu polityków z potencjalnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa narodowego.

Na wpis premiera niemal natychmiast zareagował Jarosław Kaczyński, który zarzucił rządowi systematyczne niszczenie pozycji Polski na świecie. Według lidera PiS, to właśnie działania gabinetu Tuska podważają zaufanie w ramach NATO, co prowadzi do realnego spadku bezpieczeństwa Polek i Polaków.

„Rozedrganie i rozemocjonowanie Tuska są tylko potwierdzeniem jego słabości i ogromnych błędów, jakie popełnił. Żal patrzeć” – podsumował prezes PiS.

„Spokojnie, panie premierze” – riposta prezydenta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do zarzutów premiera w rozmowie na antenie telewizji wPolsce24. W spokojnym, lecz stanowczym tonie odrzucił oskarżenia, jakoby jego działania podczas szczytu w Bukareszcie miały charakter antypaństwowy. Podkreślił, że jego celem była praca na rzecz wzmocnienia regionalnego bezpieczeństwa, a nie wewnętrzne rozgrywki polityczne.

„Współpracownicy powiedzieli mi, że pan premier w swojej »twitterowej polityce« przekazał tego typu słowa, ale naprawdę nie mogę sobie uświadomić, w którym momencie mówiłem źle o Polsce” – stwierdził prezydent.

Wyjaśnił, że jego wysiłki w stolicy Rumunii koncentrowały się na konkretnych celach strategicznych.

„Mówiłem tylko dobrze, budując silną wschodnią flankę NATO, format B9 poszerzony o kraje skandynawskie. Tym się zajmowałem w Bukareszcie, a nie premierem Donaldem Tuskiem. Może to jest jakaś nadzwyczaj dla mnie niezrozumiała nadpobudliwość pana premiera” – skwitował Nawrocki. Prezydent zakończył swoją wypowiedź bezpośrednim zwrotem do szefa rządu: „Ja jeżdżę po to w świat, żeby budować poważne formaty, a nie po to, żeby zajmować się sprawami, które pana premiera Tuska niepokoją. Spokojnie, panie premierze”.

Słowa te szybko stały się głównym punktem odniesienia w medialnych komentarzach dotyczących sporu.

Tło konfliktu: Co z amerykańskimi żołnierzami w Polsce?

Cała wymiana zdań nie odbywa się w próżni. Jej tłem są niepokojące doniesienia medialne dotyczące przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, która stanowi fundament strategii odstraszania na wschodniej flance NATO.

Doniesienia o redukcji sił USA

W ostatnich tygodniach media, w tym amerykańska stacja CNN, informowały o rzekomym anulowaniu przez Pentagon planów rotacyjnego przerzutu dodatkowych 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja ta była interpretowana jako element szerszej redukcji sił USA w Europie, co naturalnie wywołało zaniepokojenie w Warszawie i innych stolicach regionu. Kwestia ta stała się paliwem dla krajowej debaty politycznej, w której opozycja oskarża rząd o osłabienie relacji z Waszyngtonem.

Oficjalne stanowisko Pentagonu

W odpowiedzi na medialne spekulacje, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych wydał komunikat, starając się uspokoić nastroje. Joel Valdez, pełniący obowiązki sekretarza prasowego Pentagonu, podkreślił, że ewentualne zmiany dotyczące obecności wojskowej nie zapadły nagle. Według jego słów, był to wieloetapowy proces analityczny, który uwzględniał stanowiska dowództwa EUCOM (Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych) na wszystkich szczeblach. Mimo to, brak jednoznacznego dementi w sprawie wstrzymania rotacji podtrzymuje atmosferę niepewności i jest wykorzystywany przez obie strony politycznego sporu w Polsce do wzajemnych oskarżeń.

Bezpieczeństwo Polski jako oś sporu politycznego

Konflikt na linii Nawrocki–Tusk doskonale ilustruje, jak kwestie bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej stały się centralnym punktem wewnętrznej walki o wpływy. Działania na arenie międzynarodowej, takie jak szczyty NATO czy formatu Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9), są interpretowane przez pryzmat krajowej rywalizacji. Prezydent Nawrocki, podkreślając swoje zaangażowanie w budowę regionalnych sojuszy, pozycjonuje się jako mąż stanu dbający o długofalowe interesy państwa. Z kolei premier Tusk, wytykając rzekome błędy i nieodpowiedzialne wypowiedzi, przedstawia się jako strażnik bieżących relacji sojuszniczych i wizerunku Polski. Dla obywateli kluczowe pozostaje pytanie, czy ten ostry spór na szczytach władzy służy wzmocnieniu pozycji Polski, czy wręcz przeciwnie, osłabia ją w kluczowym momencie geopolitycznym.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent RP Karol Nawrocki podczas trekkingu z harcerzami, młodzieżą i społecznikami pod hasłem Szlak Pamięci w Cassino

