Mastalerek uderza w Kaczyńskiego. "Zrobił najlepszy prezent Tuskowi"

Piotr Margielewski
2026-05-19 11:07

Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy gościł w Radiu ZET, Marcin Mastalerek w rozmowie mówił m.in. o przeprowadzce do USA Zbigniewa Ziobry. - Dla niego osobiście politycznie dużo lepszy byłby areszt, później wyjście i rola męczennika. Zdecydował się na wyjazd i myślę, że po czymś takim do takiej polityki, w jakiej był, będzie mu bardzo trudno wrócić - mówił. W pewnym momencie Mastalerek bardzo mocno skrytykował jedną z ostatnich decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Wprost ocenił on, że prezes PiS "zrobił najlepszy prezent Tuskowi", wybierając Przemysława Czarnka jako ewentualnego premiera.

Marcin Mastalerek i Jarosław Kaczyński

Autor: PAP/Radek Pietruszka, Pawel Wodzynski/ East News
Marcin Mastalerek był gościem Bogdana Rymanowskiego w porannej audycji Radia ZET. Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy bezlitośnie skrytykował decyzję prezesa PiS o nominowaniu Przemysława Czarnka na stanowisko kandydata na premiera. - Prezes Kaczyński zrobił najlepszy prezent Donaldowi Tuskowi i dzięki prezesowi Kaczyńskiemu Donald Tusk w 2027 r. nie będzie się musiał rozliczać ze swoich rządów, tylko będzie straszył Czarnkiem i Braunem - stwierdził  bezkompromisowo Mastalerek.

Zdaniem polityka Przemysław Czarnek to najbardziej niepopularny minister w dawnym rządzie Mateusza Morawieckiego. Mastalerek ocenił, że kontrowersyjne wypowiedzi tego kandydata dają premierowi Tuskowi idealne narzędzie do odwracania uwagi od niespełnionych obietnic. - Jego milutka twarzyczka dostarcza mediom tak dużo kontentu, że niemożliwe jest rozliczanie rządu Donalda Tuska - dodał.

Według Mastalerka cel wystawienia Przemysława Czarnka to jedynie wynik rozgrywek frakcyjnych i chęć uspokojenia sytuacji wewnętrznej w Prawie i Sprawiedliwości. Polityk przypomniał, że jeszcze niedawno prezes PiS udowodnił swój polityczny instynkt, wystawiając Karola Nawrockiego. - A kandydatura ministra Czarnka jest zaprzeczeniem kandydatury wówczas doktora Nawrockiego na obywatelskiego kandydata - argumentował.

Mastalerek dodał, że by odnieść sukces, partia opozycyjna powinna celować w wynik powyżej 35 procent, co jego zdaniem, przy obecnej strategii i osobie Czarnka na czele, wydaje się bardzo mało prawdopodobne. Zasugerował, że prezes PiS powinien powrócić do strategii z 2015 r. i cofnąć się w cień, rezygnując z występowania na pierwszej linii frontu.

