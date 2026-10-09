Nawozy z polskiej spółki na Ukrainie. Rząd dostał pytania o ceny dla naszych rolników

Na rynku ukraińskim można kupić nawozy wyprodukowane przez polską Grupę Azoty, m.in. saletrę amonową Pulan.

Sytuacja budzi kontrowersje, ponieważ polscy rolnicy w niedawnej przeszłości mierzyli się z ograniczoną dostępnością nawozów.

Poseł domaga się od rządu wyjaśnień, czy nawozy eksportowane na Ukrainę nie były sprzedawane taniej niż te oferowane w kraju.

Polskie nawozy na Ukrainie, a w kraju problemy z zaopatrzeniem

Poseł Krzysztof Ciecióra w swojej interpelacji wskazuje, że nawozy produkowane przez Grupę Azoty, spółkę z udziałem Skarbu Państwa, są publicznie oferowane na rynku ukraińskim. Zwraca uwagę, że informacja ta wymaga pilnego wyjaśnienia, zwłaszcza w kontekście niedawnych problemów na krajowym rynku.

W dokumencie przypomniano sytuację z marca, kiedy to Grupa Azoty czasowo wstrzymała przyjmowanie nowych zamówień na nawozy azotowe. Jak podkreśla poseł, interweniował wówczas minister rolnictwa, wskazując na zagrożenie dla terminowego zaopatrzenia polskich gospodarstw i konieczność zapewnienia rolnikom stabilnej dostępności produktów.

Poseł pyta o ceny. Czy polscy rolnicy płacą więcej?

Kluczowe pytania skierowane do ministra aktywów państwowych oraz ministra rolnictwa dotyczą polityki cenowej państwowego giganta. Krzysztof Ciecióra chce wiedzieć, jaka była średnia cena sprzedaży poszczególnych nawozów dla odbiorców kierujących je na rynek ukraiński, a jaka dla odbiorców na rynku polskim w latach 2024-2026.

Poseł pyta wprost, czy zdarzały się sytuacje, w których cena nawozu dla dystrybutora z Ukrainy była niższa niż cena tego samego produktu oferowana w tym samym czasie odbiorcom krajowym. Jeśli tak, domaga się informacji o skali tych różnic.

Rząd musi ujawnić skalę eksportu i plany na wypadek kryzysu

Interpelacja zawiera również prośbę o szczegółowe dane dotyczące wielkości eksportu nawozów z Grupy Azoty na Ukrainę w ostatnich trzech latach. Poseł chce poznać dokładne wolumeny sprzedaży saletry amonowej, mocznika i nawozów wieloskładnikowych, a także udział eksportu w całkowitej sprzedaży spółki.

Krzysztof Ciecióra pyta również, czy w okresach ograniczonej dostępności nawozów w Polsce Grupa Azoty kontynuowała wysyłki na Ukrainę. Co więcej, domaga się informacji, czy ministerstwa monitorują eksport pod kątem bezpieczeństwa krajowego rynku i czy istnieją mechanizmy, które w razie kolejnych niedoborów zapewnią pierwszeństwo w dostawach dla polskich rolników.

Interpelacja posła Krzysztofa Ciecióry trafiła do ministra aktywów państwowych oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Odpowiedzi na zadane pytania pozwolą ocenić, na jakich zasadach nawozy z państwowej spółki trafiają na rynek ukraiński i czy polityka eksportowa nie odbywa się kosztem krajowych producentów rolnych.