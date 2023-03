Nauczycielka ujawnia brutalną prawdę o zarobkach. To jest dramat! "Celowe ośmieszenie"

Zarobki nauczycieli. Konkretne kwoty

Frustracja wśród nauczycieli narasta. Wszystko przez wynagrodzenia, które nie przystają do sytuacji w Polsce. Jakie naprawdę są zarobki nauczycieli w Polsce? - Chciałabym odpowiedzieć coś optymistycznego, ale z przerażeniem muszę przyznać, że tak fatalnej sytuacji i tak ogromnego spłaszczenia zarobków w szkolnictwie nie pamiętam. Odczucia mogą być subiektywne, ale liczby nie kłamią. Jeżeli spojrzymy na to, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w kraju wyniosło w IV kwartale 2022 r. 6965,94 zł brutto, to widać, że nauczycielowi początkującemu do tej kwoty brakuje ponad 3 tys. zł. Jeszcze do 2016 r. wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wahało się między 70 a 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia, dzisiaj pensja nauczyciela, który osiągnął najwyższy stopień awansu zawodowego, to jedynie 65 proc. tego wskaźnika - zdradza w rozmowie z "Głosem Nauczycielskim Edyta Książek, która jest nie tylko nauczycielką, lecz także członkiem Zarządu Głównego ZNP i wiceprezesem Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie.

Nauczycieli próbuje się ośmieszyć?

Najgorsze dla nauczycieli są mizerne perspektywy. - Płaca minimalna w ciągu pół roku wzrośnie o 110 zł, czyli będzie wyższa o 19,6 proc. niż w 2022 r., podczas gdy rząd zaplanował wzrost pensji dla nauczycieli jedynie o 7,8 proc. Absolutnie nijak się to ma nie tylko do wzrostu płacy minimalnej, ale również do inflacji, która jest na poziomie ok. 17,2 proc. Nijak się to ma nawet do inflacji prognozowanej na 2023 r. - wskazuje Edyta Książek. - Ze zdumieniem przyglądamy się tej skali "podwyżek" w tabeli załączonej do rozporządzenia płacowego. Mam wrażenie, że celowo próbuje się nas ośmieszyć - dodaje nauczycielka i działaczka ZNP.

