NATO pomoże Polsce, jeśli Rosja zaatakuje? Te wyniki mocno dają do myślenia

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-01-13 13:53

Czy w razie ataku Rosji na Polskę możemy liczyć na pomoc ze strony NATO? Najnowszy sondaż "Super Expressu" ujawnia, że Polacy są mocno podzieleni w ocenie realnego wsparcia ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wyniki badania pokazują, że choć większość wierzy w pomoc, to znacząca część społeczeństwa ma względem tej kwestii poważne wątpliwości. Jakie są nastroje Polaków i czy sojusznicze zobowiązania są dla nas wystarczającą gwarancją bezpieczeństwa? Zobaczcie, co na ten temat sądzą Polacy.

NATO pomoże Polsce, jeśli Rosja zaatakuje? Te wyniki mocno dają do myślenia

i

Autor: Karlis Dambrans/ Shutterstock

Czy NATO naprawdę nas obroni? Polacy sceptyczni wobec sojuszniczych gwarancji

Polska jest członkiem NATO od 1999 roku, a przynależność do Sojuszu jest fundamentem naszej polityki bezpieczeństwa. Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że zbrojna napaść na jednego lub więcej członków będzie traktowana jako napaść na wszystkich. Tymczasem sytuacja geopolityczna w Europie Wschodniej jest napięta, a wojna w Ukrainie budzi uzasadnione obawy o bezpieczeństwo Polski i regionu. W tym kontekście kluczowe pytanie brzmi: czy w razie ataku Rosji na Polskę możemy liczyć na realną pomoc ze strony NATO? Najnowszy sondaż, przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu", ujawnia, że Polacy są podzieleni w ocenie skuteczności sojuszniczych gwarancji.

Zobacz: Tak gorzkich słów o Kaczyńskim nie było już dawno. Tylko dzięki temu wciąż jest w polityce?!

Z badania wynika, że:

  • 15% ankietowanych zdecydowanie wierzy w pomoc NATO.
  • 39% respondentów raczej wierzy w pomoc Sojuszu.
  • 21% badanych raczej nie wierzy, że NATO nas obroni.
  • 10% ankietowanych zdecydowanie nie wierzy w pomoc ze strony NATO.
  • 15% nie ma zdania w tej sprawie.

Wyniki sondażu wskazują na pewien sceptycyzm wśród Polaków w odniesieniu do realnej pomocy ze strony NATO. O ile większość (54%) deklaruje wiarę w sojusznicze wsparcie, to jednak aż 31% wyraża wątpliwości lub zdecydowanie nie wierzy w taką pomoc. Co więcej, 15% ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii, co może świadczyć o braku wiedzy na temat roli i zobowiązań NATO.

Polityka SE Google News

W przypadku braku możliwości udzielenia ostatniej odpowiedzi wyniki wyglądają natomiast następująco:

Sprawdź: W znanej włoskiej gazecie opublikowano list do Tuska. Ważny apel o ratunek honoru

  • 17% ankietowanych zdecydowanie wierzy w pomoc NATO.
  • 46% respondentów raczej wierzy w pomoc Sojuszu.
  • 25% badanych raczej nie wierzy, że NATO nas obroni.
  • 12% ankietowanych zdecydowanie nie wierzy w pomoc ze strony NATO.
Sonda
Czy uważasz, że w razie wojny państwa NATO przyjdą z pomocą Polsce?

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 31.12.2025 - 01.01.2026 metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

MILLER USPOKAJA: ROSJA NAS NIE ZAATAKUJE. NATO GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ
NATO