NATO pomoże Polsce, jeśli Rosja zaatakuje? Te wyniki mocno dają do myślenia

Polska jest członkiem NATO od 1999 roku, a przynależność do Sojuszu jest fundamentem naszej polityki bezpieczeństwa. Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że zbrojna napaść na jednego lub więcej członków będzie traktowana jako napaść na wszystkich. Tymczasem sytuacja geopolityczna w Europie Wschodniej jest napięta, a wojna w Ukrainie budzi uzasadnione obawy o bezpieczeństwo Polski i regionu. W tym kontekście kluczowe pytanie brzmi: czy w razie ataku Rosji na Polskę możemy liczyć na realną pomoc ze strony NATO? Najnowszy sondaż, przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu", ujawnia, że Polacy są podzieleni w ocenie skuteczności sojuszniczych gwarancji.

Z badania wynika, że:

15% ankietowanych zdecydowanie wierzy w pomoc NATO.

39% respondentów raczej wierzy w pomoc Sojuszu.

21% badanych raczej nie wierzy, że NATO nas obroni.

10% ankietowanych zdecydowanie nie wierzy w pomoc ze strony NATO.

15% nie ma zdania w tej sprawie.

Wyniki sondażu wskazują na pewien sceptycyzm wśród Polaków w odniesieniu do realnej pomocy ze strony NATO. O ile większość (54%) deklaruje wiarę w sojusznicze wsparcie, to jednak aż 31% wyraża wątpliwości lub zdecydowanie nie wierzy w taką pomoc. Co więcej, 15% ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii, co może świadczyć o braku wiedzy na temat roli i zobowiązań NATO.

W przypadku braku możliwości udzielenia ostatniej odpowiedzi wyniki wyglądają natomiast następująco:

17% ankietowanych zdecydowanie wierzy w pomoc NATO.

46% respondentów raczej wierzy w pomoc Sojuszu.

25% badanych raczej nie wierzy, że NATO nas obroni.

12% ankietowanych zdecydowanie nie wierzy w pomoc ze strony NATO.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 31.12.2025 - 01.01.2026 metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.