NATO ma plan na Rosję. Co zakłada „strategia zwycięstwa”?

Podczas konferencji Warsaw Security Forum generał Grynkewich, naczelny dowódca wojsk sojuszniczych w Europie, położył karty na stół. Przedstawił zarys dokumentu, który od miesięcy budził ogromne emocje – to tak zwana teoria zwycięstwa. To nowa strategia NATO, która ma być odpowiedzią na agresywną politykę Kremla. Jej główny cel jest prosty: odstraszyć Rosję i zagwarantować, że jakikolwiek atak na kraj Sojuszu skończy się dla agresora całkowitą klęską.

Jeśli zostaniemy zaatakowani, jesteśmy gotowi walczyć dziś w nocy

– zadeklarował generał Grynkewich, dodając, że gotowość bojowa będzie z każdym dniem tylko rosła. Chociaż pełna wersja strategii jest niejawna, generał uchylił rąbka tajemnicy. Plan zakłada, że:

wysunięte siły lądowe na wschodniej flance będą regularnie ćwiczyć scenariusze blokowania ataku,

lotnictwo i marynarka wojenna mają pokazać zdolność do uzyskania swobody działania i zadawania precyzyjnych uderzeń w wielu domenach jednocześnie,

Sojusz będzie inwestować zarówno w najnowocześniejsze, jak i tańsze systemy do uderzeń dalekiego zasięgu.

Nowy plan NATO przeciwko Rosji zakłada, że Sojusz nie będzie czekał, a jego odpowiedź na ewentualną agresję będzie natychmiastowa i zdecydowana. Grynkewich wyjaśnił, że prace nad dokumentem trwały od dawna, a jego tajną wersję ukończono około trzech miesięcy temu. Decyzja o publicznym przedstawieniu założeń zapadła niedawno. Powodem jest rosnące zaniepokojenie mieszkańców państw Sojuszu w związku z falą aktów sabotażu i podpaleń w Europie.

Dlaczego strategia NATO została ogłoszona w Warszawie? Jest komentarz MON

To, że generał Grynkewich wybrał Warszawę na miejsce prezentacji założeń strategii, też nie jest przypadkiem. To mocny sygnał polityczny i militarny, co od razu podkreśliła strona polska. Głos zabrała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodów w rządzie Donalda Tuska. W rozmowie z Polską Agencją Prasową oceniła, że taka deklaracja była w Polsce bardzo potrzebna.

To wypowiedź, która była potrzebna w Warszawie, bo dzisiaj pojawia się w Polsce wiele pytań - nie ze strony rządu, ale ze strony opozycji - jak będzie przebiegała współpraca z sojusznikami

- stwierdziła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wiceminister obrony zwróciła uwagę, że słowa amerykańskiego generała to jasny komunikat dla wszystkich, także wewnątrz kraju. Według niej, ta deklaracja jedności, gotowości i wskazania Rosji jako wroga jest kluczowa, a nowa strategia zwycięstwa NATO stanowi realne zabezpieczenie dla Polski i całej wschodniej flanki.

Zdaniem Sobkowiak-Czarneckiej, wypowiedź Grynkewicha to także dowód, że Sojusz Północnoatlantycki jest zmotywowany do wspólnego działania i dysponuje odpowiednim sprzętem oraz siłami. Zaznaczyła również, jak ważne jest nieustanne przypominanie, kto ponosi winę za wojnę w Ukrainie.

Winna jest Rosja i to ich działania musimy potępiać i na ich działania musimy być przygotowani

– podkreśliła.

NATO nie da się złamać. Sojusz zapowiada demonstrację siły

Generał Grynkewich jasno postawił sprawę: NATO nie zamierza dać się zastraszyć.

NATO jest sojuszem obronnym, ale nikt nie powinien mylić jego defensywnego charakteru ze słabością czy brakiem determinacji. Jeśli ktoś będzie na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, będziemy walczyć

– zapowiedział. Dowódca sił sojuszniczych odniósł się do jednego z największych zagrożeń, czyli rosyjskich prób rozbicia jedności Zachodu. Kreml od lat stosuje taktykę siania dezinformacji i gróźb, licząc na to, że państwa członkowskie zaczną się wahać. Grynkewich zapewnił, że ten scenariusz został wzięty pod uwagę:

Jeśli przeciwnik będzie grozić eskalacją, wymachując szabelką, albo faktycznie zdecyduje się na eskalację w trakcie konfliktu, nie rozbije to naszego Sojuszu. Przeciwnie – tylko jeszcze mocniej nas zjednoczy.

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