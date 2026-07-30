Naruszenie polskiej przestrzeni. Pilna reakcja Pałacu Prezydenckiego

Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej i upadku niezidentyfikowanego obiektu na Lubelszczyźnie głos zabrało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Szef BBN Bartosz Grodecki poinformował, że prezydent od wczesnych godzin porannych rozmawia z najważniejszymi przedstawicielami rządu odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.
Prezydent w kontakcie z Tuskiem i szefem MON
– Od wczesnych godzin porannych prezydent jest w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem–Kamyszem – przekazał Bartosz Grodecki.
Jak dodał, BBN pozostaje w stałym kontakcie z dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz służbami zaangażowanymi w wyjaśnienie zdarzenia.
– Do Dyżurnej Służby Operacyjnej BBN spływają meldunki m.in. od Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – napisał szef BBN.
Przedstawiciel BBN jedzie na miejsce
Pałac Prezydencki oczekuje teraz pełnego raportu dotyczącego przebiegu nocnych wydarzeń.
– Oczekujemy precyzyjnych i szczegółowych informacji dotyczących całego przebiegu zdarzenia. W drodze, na miejsce zdarzenia jest przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego – dodał Bartosz Grodecki.
W rejonie Tarnawy-Kolonii na Lubelszczyźnie służby badają miejsce upadku niezidentyfikowanego obiektu. Do zdarzenia doszło podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę.
W nocy w regionie uruchomiono syreny alarmowe, a polskie lotnictwo wojskowe prowadziło działania związane z zagrożeniem przy wschodniej granicy.