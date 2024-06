i Autor: Facebook/Braun

będzie ciekawie!

Największe sensacje wyborów do PE! Oni pojadą do Brukseli!

pmar 9:34 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wybory do Parlamentu Europejskiego już za nami. Wiadomo już, że do Brukseli nie pojadą tak znane postacie z list wyborczych jak Hanna Gronkiewicz-Waltz, Włodzimierz Cimoszewicz, Jacek Kurski czy też Róża Thun. Kto tymczasem zaskoczył i zdobył nadspodziewanie dobry wynik, który predysponuje go do zostania europosłem?