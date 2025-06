Dziemianowicz-Bąk o przeliczeniu głosów. "Wątpliwości powinny zostać wyjaśnione dla dobra wszystkich obywateli"

Po złożeniu przez Polaków licznych protestów wyborczych po ostatnich wyborach prezydenckich, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla konieczność ich rzetelnego wyjaśnienia. Zaznacza jednak, że proces ten nie powinien prowadzić do kwestionowania wyników wyborów, a raczej do wzmocnienia zaufania obywateli do państwa i jego instytucji.

i Autor: Tomasz Radzik Agnieszka Dziemianowicz-Bąk