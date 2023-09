W debacie wzięło udział sześć przedstawicielek poszczególnych komitetów. Reprezentantkami były: Nowa Lewica - Katarzyna Kotula (numer 1 w debacie), Bezpartyjni Samorządowcy - Katarzyna Suchańska (numer 2 w debacie), Trzecia Droga - Urszula Nowogórska (numer 3 w debacie), Konfederacja - Anna Bryłka (nr 4 w debacie), Koalicja Obywatelska - Aleksandra Gajewska (numer 5 w debacie) oraz Prawo i Sprawiedliwość - Mirosława Stachowiak-Różecka (numer 6 w debacie).

Debata była podzielona na cztery części: I pytania w trzech obszarach tematycznych: gospodarka, światopogląd, polityka społeczna, II każdy uczestnik debaty zadaje trzy pytania dowolnemu uczestnikowi debaty, III dwie rundy wylosowanych pytań od widzów, IV podsumowanie debaty.

Co Polakom oferuje Prawo i Sprawiedliwość?

1. Według sondaży drożyzna to dziś nadal główna zmora Polaków. Wg ekspertów ceny energii mogą wzrosnąć od nowego roku nawet o 70 proc. Jak skutecznie i szybko walczyć z rosnącymi cenami?

- Putinflacja to przyczyna, staramy się wspierać Polaków tarczami, polityka wynagrodzeń i wzrost płac. Najniższe bezrobocie od lat to nasza ciężka praca. Będziemy nadal wspierać Polaków.

2. Polska zajmuje 23. miejsce w UE pod względem wskaźnika równouprawnienia płci. To spadek o 9 miejsc w porównaniu z 2010 r. Czy i jak go poprawić?

- Luka płacowa w Polsce jest jedną z najniższych w Europie - 4,5 proc. Liczą się fakty a nie opowieści. Jesteśmy w europejskiej czołówce jeśli chodzi o równouprawnienie.

3. Polska boryka się z najniższą dzietnością od II wojny światowej. W latach 2013-16 dzięki metodzie in-vitro urodziło się ponad 22 tys. dzieci. Czy refundacja in vitro jest receptą na kryzys demograficzny?

- Nie stawiajmy wyboru: in vitro czy leczenie endometriozy. Najpierw stawiamy na leczenie niepłodności. In vitro to metoda zajścia w ciążę i tak ten temat zostawmy.

4. Jak według Pani powinno się rozwiązać kwestię aborcji? Czy powinna być dopuszczalna, jeśli tak, to w jakich przypadkach?

- Rozmowa o aborcji w XXI w. to wstyd i hańba. To był pomysł bolszewików. To niezwykle niesprawiedliwe, namawianie do aborcji, bo młode dziewczyny po zabiciu dziecka pozostaną matkami do końca życia i będą musiały z tą świadomością żyć. Chcąc wprowadzić legalna aborcję, trzeba by zmienić konstytucję.

II runda

Nowogórska: Czy podpiszecie zwrot kosztów za wizytę prywatną u lekarza, gdy czas oczekiwania będzie dłuższy niż 60 dni?

- Każdy poważny postulat, a ten taki jest, warto rozważyć.

Gajewska pyta o aferę wizową. Dlaczego nie zdymisjonowaliście ministra Raua?

- Wiemy, że chodzi o ok. 300 wydanych decyzji. Pan minister Wawrzyk ponosi odpowiedzialność polityczną za tę sprawę (Życzę mu zdrowia). Jesteśmy zdeterminowani, by tę sprawę wyjaśnić. A to wy zgadzacie się na nielegalnych imigrantów.

Kotula pyta o 22 mld z Funduszu Solidarnościowego i twierdzi, że był przez rząd wykorzystany na 13. i 14. dDaczego okradacie rodziny z niepełnosprawnościami? - pyta.

- Zrobiliśmy wiele dla osób niepełnosprawnych W miarę naszych możliwości zrobimy jeszcze więcej, możecie na nas liczyć. Dotrzymujemy słowa.

Bryłka pyta: Czy dochodzenie w sprawie nielegalnych wiz rozpoczęło się na wniosek instytucji zagranicznych.

- Śledztwo rozpoczęło się już zimą (luty- marzec), jesteśmy transparentni, nie ma mowy, by zamiatać cokolwiek pod dywan. Warto tu sprostować, że rzecz dotyczy niespełna 300 decyzji.

Bryłka: -Czekamy na wyjaśnienia premiera.

Nowogórska pyta: Nie chcemy 9- proc. składki zdrowotnej. Czy państwo poprzecie powrót do stawki 5-procentowej?

- Nie. Ten system był łaskawy dla najbogatszych. To jest sprawiedliwa propozycja. Solidarne państwo tego wymaga, by troszczyć się o najsłabszych.

Bryłka pyta: dlaczego europosłowie głosowali za otwarciem rynku dla produktów rolnych z Ukrainy?

- Gdy idzie o kwestie rolnicze, zgadzamy się jedynie na transfer zboża przez Polskę.

Gajewska pyta o 4,5 mln zł przyznanych dla fundacji kierowanej przez męża posłanki Stachowiak-Różeckiej na zakup willi.

- Proszę o wyraźny zarzut, bo wchodzimy w tryb pozwów wyborczych. To insynuacja. Fundacja "Wolność i Demokracja" zajmuje się palącymi sprawami. Mój mąż jest sekretarzem fundacji i pełni tę funkcję całkowicie bezpłatnie. Nie ma wątpliwości co do procedury przekazywania środków publicznych.

III runda

- Kiedy i czy będzie wydany zakaz migracji posłom w trakcie trwania kadencji do innych ugrupowań?

- Wszyscy zachowujemy autonomię. Czasami posłowie są nieuczciwi wobec głosów wyborców. Nie da się jednak tego uregulować ustawowo.

- Czy obywatel powinien móc wypisać się z ZUS?

- W życiu bywa różnie. PiS jest zwolennikiem solidarnościowego podejścia do emerytów. Wspólnota troszczy się o najsłabszych. Na razie nie wymyślono nic doskonalszego jak wspólna składka.

IV runda

Szanowne Panie, sprawiedliwie oceńcie ostatnie ostatnie osiem lat. Zobaczcie, jak wzrastała wasza pensja, emerytura, jak poprawia się kwestia opieki medycznej, Podsumujcie wyprawkę dla dzieci, 500 plus, wkrótce 800 plus. Oceńcie, czy przez ostatnie lata było wam lepiej? Jeśli tak, oddajcie głos na sprawiedliwość, na ugrupowanie, które jest wiarygodne, stawia na wspólnotę i solidarność oraz dotrzymuje słowa.