Najważniejsze wybory. Marcin Ociepa przedstawia wizję PiS. Co Zjednoczona Prawica proponuje Polakom?

W debacie wzięło udział sześciu przedstawicieli poszczególnych komitetów. Reprezentantami byli: Prawo i Sprawiedliwość – Marcin Ociepa (nr 1 w debacie), Nowa Lewica – Maciej Konieczny (numer dwa w debacie), Koalicja Obywatelska – Jan Grabiec (nr 3 w debacie), Trzecia Droga – Paweł Zalewski (nr 4 w debacie), Konfederacja – Konrad Berkowicz (nr 5 w debacie), Bezpartyjni Samorządowcy – Jerzy Michalak (nr 6 w debacie).

Debata była podzielona na cztery części: I pytania w trzech obszarach tematycznych: bezpieczeństwo, praworządność i polityka zagraniczna, II każdy uczestnik debaty zadaje trzy pytania dowolnemu uczestnikowi debaty, III dwie rundy wylosowanych pytań od widzów, IV podsumowanie debaty.

I Co Polakom oferuje Prawo i Sprawiedliwość?

1. W obliczu ostatnich wypowiedzi przedstawicieli rządu polskiego i ukraińskiego, jak powinna wyglądać współpraca naszych państw zarówno w kontekście militarnym jak i gospodarczym?

- Obowiązkiem polityka jest kierować się interesem swojego narodu. My tak czyniliśmy pod kątem militarnym, społecznym i ekonomicznym. Z jednej strony to perspektywa krótkoterminowa, aby Ukraina odparła Rosję, ale konieczne jest długoterminowe zaangażowanie koalicji międzynarodowej. Zawsze mogą pojawić się kolizje interesów, ale podstawą są interesy własnego państwa.

2. Polska będzie potrzebować coraz więcej imigrantów, by zapełnić lukę na rynku pracy. Jak powinna wyglądać polska polityka migracyjna i kto powinien nadzorować politykę wizową?

- Rząd Zjednoczonej Prawicy opowiada się tylko za formalnymi formami współpracy. Dlatego sprzeciwiamy się mechanizmowi przymusowej relokacji i broniliśmy polskiej granicy gdzie użyto band przemytniczych do destabilizacji sytuacji. Ale gdy wybuchła wojna, udzieliliśmy prawdziwym uchodźcom pomocy. Polscy rolnicy też potrzebują ludzi do prac sezonowych.

3. Jak powinna wyglądać polska polityka w strukturach Unii Europejskiej? I jak doprowadzić do szybkiej wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy?

- Nie ma wątpliwości, że jesteśmy zakładnikami wizji polexitu i braku suwerenności. Natomiast w ramach UE wpisana jest rywalizacja i obowiązkiem polityka jest dbać o interes narodowy RP. W UE decydować chcą silne państwa, które rywalizują z innymi. Nie zgodzimy się na likwidację weta. Musimy walczyć, aby UE odchodziła od idei federalizacji.

4. W kolejnych sondażach policja notuje wyraźny spadek zaufania społecznego. Co zrobić, by to zaufanie odbudować?

- Policja jak wiele instytucji państwa jest przedmiotem ataku wewnętrznego z opozycji. Tam gdzie jest policja, są wulgarne hasła opozycji domagającej się bezkarności jak Franek Sterczewski zatrzymany po alkoholu w Poznaniu. Uderzanie w autorytet państwa jest karygodne. Pamiętajmy, że policja jest od tego, aby strzec naszego bezpieczeństwa.

II runda

Pytanie zadał Maciej Konieczny: Nie ma pieniędzy z KPO, są konflikty z UE i z Ukrainą. Czy dostrzega pan błędy Zjednoczonej Prawicy?

- Prowadzenie polityki jest kosztochłonne. Trzeba umieć budować konsensus polityczny a państwo wyłamuje się się z tego konsensusu. Nie jesteśmy rządem aniołów. Przepraszam za błędy, bijemy się w pierś, ale większość zarzutów opozycja sobie wymyśliła. Kłamiecie, bo nie macie wizji.

Pytania od Jana Grabca: Wpuściliście 250 tys. migrantów z Azji i Afryki. Czy chodzi o to, że braliście kasę od tych ludzi?

- Pan zadając pytanie wie, że to nieprawda. Liczycie, że w kampanii to kłamstwo nie wyjdzie. Czym innym jest pozwolenie na pracę i wiza. Jeśli pojawiły się nieprawidłowości to jest reakcja naszej prokuratury, która postawiła zarzuty.

Pytanie od Pawła Zalewskiego: Bezpieczeństwo to wiele spraw. Dlaczego PiS głosowało przeciwko temu aby kierowcy taksówek musieli mieć świadectwo niekaralności?

- Musimy strzec naszego rynku pracy, kierować się interesem naszych obywateli. Czasem jest trudno, bo korporacje wynajmują polityków, media i ekspertów.

Pytanie od Konrada Berkowicza: Od początku wojny mówimy, że rząd powinien kierować się polskim interesem. A wy wspieracie tylko Ukrainę i nie oczekujecie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Wręczam panu misa, abyście się mogli przytulać...

- Wręczenie przez przedstawiciela Konfederacji rosyjskiego niedźwiedzia jest symboliczne. W pierwszych miesiącach wojny trzeba było dbać o to aby Rosja nie kontrolowała ziemi z ofiarami Wołynia.

Pytanie od Jana Grabca: Pytacie w referendum o migrantów w sami wydajecie wizy. A dlaczego pytacie o prywatyzację, skoro sprywatyzowaliście Lotos i chcecie sprzedać majątek po lotnisku Chopina?

- Referendum jest testem dla klasy politycznej. Traktująca tak ideę referendum pokazujecie, że wiecie lepiej. Wy boicie się zapytać obywateli. A przecież to wasi eksperci zapowiadają prywatyzację koncernów państwowych. Tak samo jest z wiekiem emerytalnym.

Pytanie od Jerzego Michalaka: Proponujemy wwożenie produktów ukraińskich do UE z systemem kaucyjnym. Czy jesteście gotowi to rozważyć?

- Wbrew różnym informacjom wciąż możliwy jest tranzyt poza granicę Polską, jeśli możemy to zboże eksportować. Kierujemy się interesem polskiego obywatela.

Pytanie od Grabca: Co zrobicie, aby Polacy mogli wciąż przekraczać granice w UE be przeszkód?

- Europa zmaga się z kryzysem migracyjnym, bo EPL, którą współtworzycie, jest współwinne tej polityki, wyświadczyliście przysługę tym, którzy zwożą ludzi do Europy.

III runda

Czy wasza partia jest za obniżaniem podatków? - Oczywiście tak, my to udowodniliśmy likwidując PIT dla młodych. Dla nas istotny jest szereg postulatów polityki społecznej i utrzymanie w ryzach finansów publicznych.

Czy można dziedziczyć świadczenia po partnerze (legalizacja związków partnerskich)? - My chcemy promować rodziny, stąd wsparcie dla rodzin i mamy dzietność w Polsce, a cała reszta obywateli - państwo nie może rozróżniać ich ze względu na płeć czy wyznanie, dlatego trzeba ludziom ułatwiać dostęp do informacji zdrowotnej osób bliskich.

IV runda

Państwo musi dbać i interes każdego obywatela. Tylko PiS jest gwarantem podmiotowej polityki zagranicznej i obronnej. Jesteśmy gwarantem wzmacniania armii. Silna Polska wymaga silnego rządu, który kieruje się interesem obywateli. Wielu z nas przyzwyczaiło się, że mamy zaporę na granicy, a o bezpieczeństwo trzeba nieustannie dbać.