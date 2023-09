W debacie wzięło udział sześć przedstawicielek poszczególnych komitetów. Reprezentantkami były: Nowa Lewica - Katarzyna Kotula (numer 1 w debacie), Bezpartyjni Samorządowcy - Katarzyna Suchańska (numer 2 w debacie), Trzecia Droga - Urszula Nowogórska (numer 3 w debacie), Konfederacja - Anna Bryłka (nr 4 w debacie), Koalicja Obywatelska - Aleksandra Gajewska (numer 5 w debacie) oraz Prawo i Sprawiedliwość - Mirosława Stachowiak-Różecka (numer 6 w debacie).

Debata była podzielona na cztery części: I pytania w trzech obszarach tematycznych: gospodarka, światopogląd, polityka społeczna, II każdy uczestnik debaty zadaje trzy pytania dowolnemu uczestnikowi debaty, III dwie rundy wylosowanych pytań od widzów, IV podsumowanie debaty.

Co Polakom oferują Bezpartyjni Samorządowcy?

1. Według sondaży drożyzna to dziś nadal główna zmora Polaków. Wg ekspertów ceny energii mogą wzrosnąć od nowego roku nawet o 70 proc. Jak skutecznie i szybko walczyć z rosnącymi cenami?

- Zerowy PiT dla wszystkich Polaków, to pozwoli zarobić 15 proc. więcej, wprowadzenie kwoty wolnej od podatku Belki do 100 tys. zł. Marże przedsiębiorstw energetycznych do zamrożenia.

2. Polska zajmuje 23. miejsce w UE pod względem wskaźnika równouprawnienia płci. To spadek o 9 miejsc w porównaniu z 2010 r. Czy i jak go poprawić?

- Szybka implementacja dyrektywy dot. kobiet na stanowiskach kierowniczych, nie powinny wybierać, czy być matką, czy pracować. Proponujemy ulgi dla pracodawców zapewniających miejsca w żłobkach i przedszkolach, bezpłatne posiłki w szkołach.

3. Polska boryka się z najniższą dzietnością od II wojny światowej. W latach 2013-16 dzięki metodzie in-vitro urodziło się ponad 22 tys. dzieci. Czy refundacja in vitro jest receptą na kryzys demograficzny?

- Czy Polskę stać na to, żeby nie było in vitro? Nie. Bierzmy przykład z Francji i Czech. Powinniśmy korzystać z najlepszych metod, wyzbyć się uprzedzeń.

4. Jak według Pani powinno się rozwiązać kwestię aborcji? Czy powinna być dopuszczalna, jeśli tak, to w jakich przypadkach?

- Kompromis aborcyjny obowiązujący od 1993 r. powinien zostać przywrócony. Jesteśmy Europejkami - postulujemy prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży.

II runda

Brak pytań od innych uczestniczek debaty.

III runda

- Czy przepisy o handlu w niedzielę trzeba zmienić?

- Ważna jest stabilność prawa. Przepisy zmieniają się zbyt często. Powinniśmy poczekać, na razie bez zmian w tym temacie, bo to świeży przepis.

- Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany?

- Jesteśmy przeciwni takim zmianom.

IV runda

15 października Polacy zadecydują, jak wyglądać będzie Polska. Za nami nie kryje się obietnica wyborcza, ale konkrety: zerowy PiT, bezpłatna komunikacja, bezpłatne posiłki, poprawa służby zdrowia i psychiatrii dziecięcej. Pokazaliśmy w samorządach, że gotowi jesteśmy rozmawiać dla dobra Polaków. Jesteśmy w stanie porozumieć się z każdą opcją polityczną.