Najważniejsze wybory. Jerzy Michalak przedstawia wizję Bezpartyjnych Samorządowców. Co Bezpartyjni Samorządowcy proponują Polakom?

W debacie wzięło udział sześciu przedstawicieli poszczególnych komitetów. Reprezentantami byli: Prawo i Sprawiedliwość – Marcin Ociepa (nr 1 w debacie), Nowa Lewica – Maciej Konieczny (numer dwa w debacie), Koalicja Obywatelska – Jan Grabiec (nr 3 w debacie), Trzecia Droga – Paweł Zalewski (nr 4 w debacie), Konfederacja – Konrad Berkowicz (nr 5 w debacie), Bezpartyjni Samorządowcy – Jerzy Michalak (nr 6 w debacie).

Debata była podzielona na cztery części: I pytania w trzech obszarach tematycznych: bezpieczeństwo, praworządność i polityka zagraniczna, II każdy uczestnik debaty zadaje trzy pytania dowolnemu uczestnikowi debaty, III dwie rundy wylosowanych pytań od widzów, IV podsumowanie debaty.

I runda - Co Polakom oferują Bezpartyjni Samorządowcy?

1. W obliczu ostatnich wypowiedzi przedstawicieli rządu polskiego i ukraińskiego, jak powinna wyglądać współpraca naszych państw zarówno w kontekście militarnym jak i gospodarczym?

- W polityce zagranicznej są tylko interesy. Naszym interesem jest aby Ukraina pokonała rosyjską agresję. A nie można pozwalać na obraźliwe wypowiedzi pod kątem Polaków. Ale trzeba studzić emocje i chronić nasz rynek.

2. Polska będzie potrzebować coraz więcej imigrantów, by zapełnić lukę na rynku pracy. Jak powinna wyglądać polska polityka migracyjna i kto powinien nadzorować politykę wizową?

- Bezpartyjni Samorządowcy są za przyjmowaniem migrantów, którzy będą płacić podatki. Polska potrzebuje migrantów gotowych do asymilacji. Ale zanim nie skończy się wojna polsko-polska polityki migracyjnej nie da się wypracować.

3. Jak powinna wyglądać polska polityka w strukturach Unii Europejskiej? I jak doprowadzić do szybkiej wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy?

- Środki z KPO są potrzebne samorządom. Ich brak odczuwamy, ale nie powinniśmy iść na wszelkie ustępstwa. Jesteśmy euro realistami a nie euroentuzjastami. Trzeba na forum UE koalicję.

4. W kolejnych sondażach policja notuje wyraźny spadek zaufania społecznego. Co zrobić, by to zaufanie odbudować?

- Pytanie z tezą – dopóki policja będzie wykorzystywana przez aparat władzy , dopóty będzie działać na granicy prawa i będzie tracić zaufanie.

II runda

Pytanie od Pawła Zalewskiego: Jak pan wytłumaczy, że waszą jedynką w Opolu jest bliski przyjaciel Morawieckiego, odpowiedzialny za budowę szpitala covidowego?

– Na Dolnym Śląsku jesteśmy w koalicji z PiS, a z PO w Lubuskiem. Śledztwo nie toczy się przeciwko naszemu kandydatowi lecz w sprawie zleceń, które zlecał wojewoda. Naszego kandydata nie można z tym łączyć.

III runda

Co robić aby mieszkania były tańsze? - Są tego typu propozycje, które zwiększają popyt i obniżają stopy kredytowe, ale tylko zwiększają ceny mieszkań. Chcemy PIT zero dla wszystkich, a wtedy to, co komuś zostanie w kieszeni zostanie na obniżenie raty.

Na co powinny iść środki z KPO? Na rozbudowę szkół, szpitali i obwodnic oraz na wymianę źródeł ciepła. Czyli na racjonalne wydanie środków.

IV runda

Nie zgadzam się z interlokutorami ale z każdym mogę rozmawać. Idziemy do parlamentu aby skończyć wojnę posko-polską, która trwa 16 lat. Trzeba rozmawiać o rzeczach najważniejszych. Jesteśmy gotowi być arbitrami między PiS i PO.