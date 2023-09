Najważniejsze wybory. Buczyńska przedstawia wizje Trzeciej Drogi! Co ta partia oferuje Polakom?

W debacie wzięło udział sześcioro przedstawicieli poszczególnych komitetów. Reprezentantami będą: Koalicja Obywatelska - Marcin Kierwiński (numer 1 w debacie), Nowa Lewica - Anna Maria Żukowska (numer 2 w debacie), Bezpartyjni Samorządowcy - Dariusz Kacprzak (numer 3 w debacie). Prawo i Sprawiedliwość - Radosław Fogiel (numer 4 w debacie), Trzecia Droga - Agnieszka Buczyńska (numer 5 w debacie) oraz Konfederacja - Krzysztof Bosak (nr 6 w debacie).

Debata była podzielona na cztery części: I pytania w czterech obszarach tematycznych: gospodarka, polityka społeczna, sprawy zagraniczne, światopogląd przeprowadzone, II każdy uczestnik debaty zadaje dwa pytania dowolnemu uczestnikowi debaty, III trzy rundy pytań od widzów, IV podsumowanie debaty.

Czy należy radykalnie ograniczyć tempo zadłużania Polski? A jeżeli tak, z których wydatków zrezygnować?

- Zadłużanie zostało ograniczone po poprzednich rządach (o 3 pkt proc.). Warto wydawać pieniądze na inwestycje i wsparcie obywateli (co jest możliwe dzięki naszym dotychczasowym działaniom).

Czy jest Pani/Pan za prywatyzacją szpitali oraz takich spółek skarbu państwa jak LOT, PKP, Lasy Państwowe?

- Prawo do opieki zdrowotnej jest zapisane w konstytucji, więc zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia. Należy zerwać z logiką wyprzedaży polskiego majątku.

Czy powinniśmy przyjmować imigrantów? Jeżeli tak, z jakich kierunków i w jakiej ilości?

- Każdy kraj UE ma mieć prawo do kształtowania własnej polityki migracyjnej, co obecnie nie jest oczywiste (np. przymusowe relokacje), i o to będziemy walczyć. Nie pozwolimy na sceny znane z Francji czy Szwecji.

Jakie zasady waloryzacji emerytur i rent powinny obowiązywać w 2024 roku?

- Obowiązujące zasady emerytalne są znane od lat. Inflacja spada, więc będziemy decyzję podejmować pod koniec roku. Przypominam, że na stałe wprowadziliśmy 13. i 14. emeryturę. Proponujemy również emerytury stażowe w przyszłej kadencji.

Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?

- Mówić o tym możemy w chwili, gdy będziemy na to gotowi. Tusk zapewniał w 2008 roku, że euro będzie u nas w 2011 roku - dobrze, że nie dotrzymał słowa...

Czy Polska powinna po 15 września podtrzymać zakaz importu zbóż z Ukrainy - nawet za cenę sankcji ze strony KE?

- Podtrzymamy po 15 września zakaz importu (jedyną możliwość będzie tranzyt).

Czy należy wprowadzić związki partnerskie i adopcję dzieci przez pary jednopłciowe?

- Należy stać na straży konstytucji, która mówi, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Takiej adopcji jesteśmy stanowczo przeciwni.

Jakie 3 rozwiązania prawne zamierza wprowadzić Pani/Pana ugrupowanie na rzecz wzmocnienia praw kobiet?

- Emerytury stażowe, łączenie kariery zawodowej z macierzyństwem (grant ułatwiający powrót na rynek pracy), dalsze usprawnianie kwestii ochrony zdrowia kobiet.