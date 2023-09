Najważniejsze wybory. Kierwiński przedstawia wizje Koalicji Obywatelskiej! Co ta partia oferuje Polakom?

Najważniejsze wybory. Żukowska przedstawia wizje Lewicy! Co ta partia oferuje Polakom?

Najważniejsze wybory. Kacprzak przedstawia wizje Bezpartyjnych Samorządowców! Co ten komitet oferuje Polakom?

Najważniejsze wybory. Fogiel przedstawia wizje Prawa i Sprawiedliwości! Co ta partia oferuje Polakom?

W debacie wzięło udział sześcioro przedstawicieli poszczególnych komitetów. Reprezentantami będą: Koalicja Obywatelska - Marcin Kierwiński (numer 1 w debacie), Nowa Lewica - Anna Maria Żukowska (numer 2 w debacie), Bezpartyjni Samorządowcy - Dariusz Kacprzak (numer 3 w debacie). Prawo i Sprawiedliwość - Radosław Fogiel (numer 4 w debacie), Trzecia Droga - Agnieszka Buczyńska (numer 5 w debacie) oraz Konfederacja - Krzysztof Bosak (nr 6 w debacie).

Debata była podzielona na cztery części: I pytania w czterech obszarach tematycznych: gospodarka, polityka społeczna, sprawy zagraniczne, światopogląd przeprowadzone, II każdy uczestnik debaty zadaje dwa pytania dowolnemu uczestnikowi debaty, III trzy rundy pytań od widzów, IV podsumowanie debaty.

Co Polakom oferuje Trzecia Droga?

Czy należy radykalnie ograniczyć tempo zadłużania Polski? A jeżeli tak, z których wydatków zrezygnować?

- Należy odzyskać pieniądze z KPO. Należy też wzmacniać przedsiębiorców. Wydatki na TVP czy nieudane inwestycje nie powinny być realizowane.

Czy jest Pani/Pan za prywatyzacją szpitali oraz takich spółek skarbu państwa jak LOT, PKP, Lasy Państwowe?

- Nie jesteśmy za prywatyzacją szpitali i takowych spółek. W naszym planie dla zdrowia chcemy zwiększyć nakłady na opiekę zdrowotną, a nie "umierać w kolejkach", jak dzieje się obecnie. Oferujemy bilet komunikacyjny za 150 zł.

Czy powinniśmy przyjmować imigrantów? Jeżeli tak, z jakich kierunków i w jakiej ilości?

- Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa. Nie mamy opracowanej odpowiedniej polityki migracyjnej (zarówno pod kątem integracyjnym, jak i potrzeb rynku pracy). Chcemy wzorować się na Danii.

Jakie zasady waloryzacji emerytur i rent powinny obowiązywać w 2024 roku?

- Emerytury nie pozwalają często na normalną egzystencję. Potrzeba sprawnego państwa, dbającego o tych najsłabszych. Waloryzacja nie jest wystarczającym rozwiązaniem.

Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?

- We właściwym momencie euro trzeba będzie przyjąć i będziemy to popierać. Nie może to jednak pogorszyć jakości życia Polaków.

Czy Polska powinna po 15 września podtrzymać zakaz importu zbóż z Ukrainy - nawet za cenę sankcji ze strony KE?

- Sprawa jest znana tak naprawdę od roku. Należy mocno zadziałać na poziomie UE, polscy rolnicy są najważniejsi, więc należy zadbać o odpowiednie regulacje do przeprowadzania jedynie tranzytu ukraińskiego zboża.

Czy należy wprowadzić związki partnerskie i adopcję dzieci przez pary jednopłciowe?

- W takich kwestiach mamy w ugrupowaniu zgodę na głosowanie według własnego sumienia. Same związki partnerskie powinny być jednak wprowadzone, gdyż jest sporo kwestii niezbędnych do uregulowania.