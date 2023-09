W debacie wzięło udział sześcioro przedstawicieli poszczególnych komitetów. Reprezentantami będą: Koalicja Obywatelska - Marcin Kierwiński (numer 1 w debacie), Nowa Lewica - Anna Maria Żukowska (numer 2 w debacie), Bezpartyjni Samorządowcy - Dariusz Kacprzak (numer 3 w debacie). Prawo i Sprawiedliwość - Radosław Fogiel (numer 4 w debacie), Trzecia Droga - Agnieszka Buczyńska (numer 5 w debacie) oraz Konfederacja - Krzysztof Bosak (nr 6 w debacie).

Debata była podzielona na cztery części: I pytania w czterech obszarach tematycznych: gospodarka, polityka społeczna, sprawy zagraniczne, światopogląd przeprowadzone, II każdy uczestnik debaty zadaje dwa pytania dowolnemu uczestnikowi debaty, III trzy rundy pytań od widzów, IV podsumowanie debaty.

Co Polakom oferuje Konfederacja?

Czy należy radykalnie ograniczyć tempo zadłużania Polski? A jeżeli tak, z których wydatków zrezygnować?

- Należy zdecydowanie ograniczyć zadłużenie na cele konsumpcyjne (rozdawnictwo socjalne). 13. i 14. emerytura, czy też 500+ dla Ukraińców - to jest do wycięcia.

Czy jest Pani/Pan za prywatyzacją szpitali oraz takich spółek skarbu państwa jak LOT, PKP, Lasy Państwowe?

- W Polsce funkcjonują szpitale prywatne czy też rządzone przez samorządy. Źle działa system kontroli kosztów, który sprzyja zadłużaniu. Musi być racjonalność ekonomiczna, której obecnie brak. Jest mnóstwo spółek, które nie mają znaczenia strategicznego, i mogłyby zostać sprywatyzowane.

Czy powinniśmy przyjmować imigrantów? Jeżeli tak, z jakich kierunków i w jakiej ilości?

- W niedużej ilości migracja jest naturalna, ale w ostatnich latach przodujemy w przyjmowaniu osób spoza państw UE (w tym np. Nigeria, Arabia Saudyjska). Powinniśmy przyjmować osoby chcące się asymilować, a niekoniecznie są to miliony Ukraińców.

Jakie zasady waloryzacji emerytur i rent powinny obowiązywać w 2024 roku?

- Mamy jedną z najwyższych inflacji w UE. ogromne wzrosty cen prądu i żywności. Koszty utrzymania zwykłego człowieka są ogromne, a będą coraz wyższe przez unijne dyrektywy. Jesteśmy za normalną waloryzacją i likwidacją 13. i 14. emerytury.

Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?

- Polska nie powinna przystąpić do strefy euro. Własna waluta, przy umiejętnym rządzeniu, przynosi mnóstwo korzyści.

Czy Polska powinna po 15 września podtrzymać zakaz importu zbóż z Ukrainy - nawet za cenę sankcji ze strony KE?

- Zakaz należy podtrzymać, choć trzeba przypomnieć, że rynku nie powinniśmy w ogóle otwierać, o czym mówiliśmy już wcześniej. Rząd niszczy polskie rolnictwa dla wielkich, światowych holdingów, które odpowiadają za ukraińskie zboże.

Czy należy wprowadzić związki partnerskie i adopcję dzieci przez pary jednopłciowe?

- Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. W Polsce jest legalne żyć w związkach jednopłciowych. Proponujemy ułatwiać życie wszystkim, bez względu na płeć.

Jakie 3 rozwiązania prawne zamierza wprowadzić Pani/Pana ugrupowanie na rzecz wzmocnienia praw kobiet?

- Bon opiekuńczo-wychowawczy dla rodziców (obojga płci), wzmocnienie ochrony kobiet na oddziałach położniczych, wskazanie odpowiedzialnych za zaniedbania.

II runda

Żukowska zapytała, czy ich program to jest żart, gdyż gdy pojawia się jakaś kontrowersja, typu bicie dzieci przez Korwin-Mikkego, to nie przyznają się do tego. Bosak zachęcił do zapoznania się z oficjalnym programem partii, i w każdej partii zdarzają się kontrowersyjne wypowiedzi poszczególnych członków partii. Jak podkreślił, to jego partia dba o problemy realne, a nie wydumane.