Najsłynniejsze cytaty Lecha Wałęsy. Pamiętacie je?

Słynne cytaty Wałęsy

Lech Wałęsa przeszedł do historii jako legendarny przywódca "Solidarności". Niezłomność oraz charyzma zaprowadziła go potem do Belwederu, kiedy w 1990 roku wygrał drugą turę pokonując Stana Tymińskiego. Od tamtego momentu laureat pokojowej nagrody Nobla stał się jeszcze bardzo rozpoznawalny i popularny. Szybko zyskał sympatię Polaków dzięki swoim słynnym powiedzonkom, które do dziś się ważnym elementem języka polskiego. Pamiętacie niektóre z nich?

- Jestem za a nawet przeciw

- Nie chcem, ale muszem

- Plusy dodatnie, plusy ujemne

- Tonący brzytwy, chwyta się byle czego

- Odpowiem wymijająco wprost

- Zdrowie wasze w gardła nasze

- Dobrze się stało, że źle się stało

- Moja ilość psuje trochę moją jakość

- Dokonałem zwrotu o 360 stopni

Wałęsa przegrywa wybory z Kwaśniewskim

1995 rok do dla Lecha Wałęsy ciężki czas. Starając się o reelekcję, legenda "Solidarności" musiała uznać wyższość Aleksandra Kwaśniewskiego. Różnica głosów wyniosła nieco ponad 600 tysięcy. Lech Wałęsa w 2000 roku raz jeszcze spróbował wystartować na prezydenta, ale skończyło się to zawstydzającym wynikiem. Były prezydent otrzymał zaledwie 178 tysięcy głosów, co przełożyło się na poparcie na poziomie nieco ponad 1 procenta. Wybory prezydenckie wygrał wówczas Aleksander Kwaśniewski, i co ważne urzędujący prezydent zapewnił sobie reelekcję już w pierwszej turze.

Wałęsa komentuje decyzje Trumpa

Tymczasem Lech Wałęsa w 2000 roku wystartował po raz ostatni i po porażce, wycofał się z bieżącej polityki, pozostając jednak komentatorem i bacznym obserwatorem. Były prezydent często gości na łamach "Super Expressu", a jego ostatnia wypowiedź dotyczy decyzji Donalda Trumpa. Zdaniem noblisty, Polska powinna jeszcze bardziej zaangażować się w w sprawy Europy i porzucić relacje z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Były prezydent nie krył również ostrych słów pod adresem Elona Muska.

- Róbmy swoje, nie zajmujmy się i nie przejmujmy Muskiem. Ja się nim nie przejmuję. Zignorowałbym go, trzeba go unikać. (...) Zajmijmy się budowaniem relacji i więzi w Europie, stawiajmy na Europę, zerwijmy relacje z Trumpem, a twórzmy bezpieczeństwo Europy i silne sojusze tutaj, w Europie! – dodał były prezydent.

