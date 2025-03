Lech Wałęsa radzi rządowi: Zerwijmy z Trumpem, postawmy na Europę!

Kim jest Dariusz Matecki? Jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wszedł na dach budynków Sejmu

"Sikorski marionetką Sorosa"

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa codziennie udowadnia, że nie darzy Europy sympatią. Obrywa też Polska. Kiedy bliski współpracownik amerykańskiego prezydenta, miliarder Elon Musk napisał w serwisie X, że może odciąć Ukrainę od internetu satelitarnego, szef naszego MSZ przypomniał mu, że ten system opłaca polski rząd, na co wydaje aż 50 mln dolarów. Musk w odpowiedzi poradził Sikorskiemu milczeć i nazwał go „małym człowiekiem”. Z kolei sekretarz stanu USA Marco Rubio kazał Sikorskiemu dziękować, za to wsparcie ze strony Ameryki, bo „bez niego Ukraina by nie przetrwała”. Później doszło do kolejnej złośliwości w X. Kiedy ktoś przekazał Muskowi informację, że Sikorski jest znajomym Alexa Sorosa, czyli syna George'a Sorosa (95 l.) - bogacza i inwestora węgierskiego pochodzenia, ten odparł: „Tak, jest marionetką Sorosa”.

Gen. Skrzypczak ostro: Aktualna polityka USA buduje Putina

Rady Lecha Wałęsy dla rządu

Tak trudnych stosunków dyplomatycznych między Polską i USA jeszcze nie było. O komentarz w tej sprawie zapytaliśmy byłego prezydenta Lecha Wałęsę. – Róbmy swoje, nie zajmujmy się i nie przejmujmy Muskiem. Ja się nim nie przejmuję. Zignorowałbym go, trzeba go unikać. To człowiek, który nic nie znaczy – radzi legenda Solidarności. – Zajmijmy się budowaniem relacji i więzi w Europie, stawiajmy na Europę, zerwijmy relacje z Trumpem, a twórzmy bezpieczeństwo Europy i silne sojusze tutaj, w Europie! – dodał były prezydent.

Autor:

Express Biedrzyckiej - Waldemar Skrzypczak | 2025-03-11 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.