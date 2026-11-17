Marta Kaczyńska, po rzadkim udziale w Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie u boku Jarosława Kaczyńskiego, zmieniła tematykę swoich mediów społecznościowych.

Na swoim profilu na Facebooku opublikowała zdjęcie malowniczego, jesiennego krajobrazu z parkiem pełnym kolorowych drzew, co spotkało się z pozytywnym odbiorem internautów.

To odejście od politycznych emocji na rzecz spokojnych widoków wpisuje się w jej wcześniejsze zainteresowanie dzieleniem się zdjęciami przyrody.

Marta Kaczyńska zamieniła polityczne emocje na jesienne widoki

Marta Kaczyńska rzadko pojawia się na wielkich politycznych wydarzeniach, ale w tegoroczne Święto Niepodległości zrobiła wyjątek. 11 listopada maszerowała ulicami Warszawy razem ze swoim stryjem, Jarosławem Kaczyńskim. Bratanica prezesa PiS zwróciła uwagę elegancką stylizacją, a szczególnie czarnym kapelusikiem, który wybrała na tę okazję.

Od Marszu Niepodległości minęło zaledwie kilka dni, a na profilu Marty Kaczyńskiej pojawiły się już zupełnie inne obrazki. Tym razem nie ma przemówień, politycznych dyskusji ani tłumu uczestników manifestacji. Jest za to spokojny, jesienny krajobraz.

Córka Lecha i Marii Kaczyńskich opublikowała na Facebooku fotografię przedstawiającą park pełen kolorowych drzew. Złote i pomarańczowe liście niemal całkowicie pokrywają alejki, a pomiędzy drzewami stoi biała ławka. Całość wygląda wyjątkowo malowniczo.

Marta Kaczyńska pokazała złotą jesień. Internauci reagują

Marta Kaczyńska od dawna lubi dzielić się w mediach społecznościowych zdjęciami przyrody. Na jej profilu można znaleźć fotografie krajobrazów, roślin i miejsc, które przyciągnęły jej uwagę.

Najnowsze zdjęcie również wpisuje się w te zainteresowania. Rozłożyste drzewa, dywan opadłych liści i spokojna alejka tworzą scenerię, która aż zachęca do jesiennego spaceru.

Pod fotografią szybko pojawiły się reakcje internautów. Udostępnienie zebrało ponad 300 polubień. Wśród komentarzy znalazły się także żartobliwe uwagi dotyczące kończącej się jesieni.

Po emocjach związanych z Marszem Niepodległości taki widok jest sporą odmianą. Jeszcze niedawno Kaczyńska pozowała fotoreporterom w towarzystwie prezesa PiS, a teraz jej profil wypełniają jesienne barwy.

Choć nie zdradziła, gdzie wykonano fotografię, trudno odmówić temu miejscu uroku. Biała ławka pod ogromnymi drzewami wygląda niczym kadr z romantycznego filmu.

Wygląda więc na to, że po listopadowym marszu przyszła pora na nieco spokojniejsze, jesienne klimaty. A taki odpoczynek od polityki może przydać się każdemu!

Poniżej galeria zdjęć: Kaczyński zabrał na Marsz Niepodległości bratanicę

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