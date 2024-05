Najnowszy sondaż prezydencki. Trzaskowski triumfuje, katastrofa Hołowni

Nagłe oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego! Tusk ogłosił zmiany w rządzie, a prezes PiS zwołuje konferencję! Co się dzieje?!

Już w przyszłym roku w Polsce odbędą się wybory prezydenckie. Andrzej Duda, któremu skończy się okres dziesięcioletniej prezydentury, nie będzie mógł wystartować po raz kolejny. To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało znaleźć nowego kandydata na tą niezwykle ważną i prestiżową funkcję. Najnowszy sondaż pokazuje, że Mateusz Morawiecki mógłby liczyć na poparcie na poziomie 26,15 procent. Ale to i tak zbyt mało by pokonać Rafała Trzaskowskiego, który byłby zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich. Głos na kandydata Koalicji Obywatelskiej deklaruje oddać 29,34 procent Polaków. Trzeci w najnowszym sondażu prezydenckim jest Szymon Hołownia, który może liczyć na poparcie na poziomie 12,74 procent. Badanie przeprowadzono w kwietniu i wzięło w nim udział 804 wyborców. Dokładne wyniki sondażu prezydenckiego dla portalu stanpolityki.pl prezentują się następująco:

Rafał Trzaskowski - 29,34 proc.

Mateusz Morawiecki - 26,15 proc.

Szymon Hołownia - 12,74 proc.

Tobiasz Bocheński - 7,20 proc.

Krzysztof Bosak - 6,71 proc.

Sławomir Mentzen - 5,90 proc.

Donald Tusk - 5,77 proc.

Władysław Kosiniak - Kamysz - 3,42 proc.

Magdalena Biejat - 1,55 proc.

Agnieszka Dziemianowicz - Bąk - 1,22 proc.

W sondażu zaproponowano po dwie kandydatury z każdej partii.

