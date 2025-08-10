Liderzy europejscy, w tym Donald Tusk, wydali oświadczenie w sprawie Ukrainy.

Dokument podkreśla nienaruszalność granic i konieczność udziału Kijowa w rozmowach pokojowych.

Zadeklarowano gotowość do dalszego wsparcia militarnego i finansowego.

Europejscy przywódcy reagują na spotkanie Trumpa z Putinem

W obliczu trwającego konfliktu na Ukrainie, liderzy sześciu państw Europy, w tym premier Polski Donald Tusk, oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wystosowali w sobotę wspólne oświadczenie w sprawie Ukrainy. Podkreślili w nim, że „pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą”.

Dokument został wydany dzień po tym, jak prezydent USA zapowiedział, że spotka się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Rozmowa Donalda Trumpa z Putinem na ten temat ma się odbyć w najbliższy piątek na Alasce.

Dokument, w którym stwierdzono, że „drogi do pokoju na Ukrainie nie można ustalać bez udziału Kijowa”, podpisali też premierzy: Włoch - Giorgia Meloni, Niemiec - Friedrich Merz i Wielkiej Brytanii - Keir Starmer oraz prezydenci Finlandii - Alexander Stubb i Francji - Emmanuel Macron.

Jak wynika z oświadczenia, o którym poinformował Starmer, negocjacje na temat zakończenia wojny na Ukrauinie „mogą odbywać się wyłącznie w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych”.

Europejscy przywódcy doceniają działania Donalda Trumpa

Przywódcy Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej wyrazili też zadowolenie z działań podejmowanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa, mających na celu „powstrzymanie zabijania na Ukrainie, zakończenie agresywnej wojny Rosji oraz osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju i bezpieczeństwa dla Ukrainy”.

- Jesteśmy przekonani, że sukces może tylko przynieść podejście, które łączy aktywną dyplomację, wsparcie dla Ukrainy i presję na Federację Rosyjską w celu zakończenia wojny - napisali sygnatariusze dokumentu.

Zadeklarowali zarazem gotowość wpierania prowadzących do tego działań dyplomatycznych, „a także dalsze utrzymanie wsparcia wojskowego i finansowego dla Ukrainy, w tym poprzez działania koalicji chętnych”.

