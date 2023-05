Najnowszy sondaż. PiS powiększa przewagę, Hołownia się zdziwi

Jarosław Kaczyński postanowił nie zwlekać dłużej z zapowiedziami i w miniony weekend ogłosił waloryzację świadczenia 500 plus. Od 1 stycznia 2024 roku rodzice będą otrzymywać 800 złotych na każde dziecko. Na ten moment ciężko stwierdzić, czy ta zapowiedź pomoże PiS w wygraniu wyborów po raz trzeci z rzędu, ale jak wynika z najnowszego sondażu Social Changes przeprowadzonego na zlecenie portalu wpolityce.pl taka możliwość istnieje. W wariancie połączonych sił PSL z Polską 2050, Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 38 procent poparcia, Koalicja Obywatelska na 29 procent, partie Kosiniaka-Kamysza i Hołowni na 11 procent, zaś Konfederacja na 10 procent. Do Sejmu weszłaby również Lewica, na którą głos chce oddać 8 procent Polaków. Co ciekawe, gdyby PSL oraz Polska 2050 poszły do wyborów oddzielnie mogłyby liczyć na większe poparcie. W takim wariancie Polskę 2050 poparłoby 7 procent wyborców, a ludowcy mogliby liczyć na poparcie na poziomie 6 procent Polaków.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od od 12 do 15 maja 2023 roku, wzięło w nim udział 1039 osób - czytamy na portalu wpolityce.pl.

Niech Kaczyński to sobie WSADZI! Polacy PRZEKLINAJĄ 800 plus!|Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.