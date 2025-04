Najnowszy sondaż partyjny. PiS coraz bliżej KO

Najnowszy sondaż: KO na czele, mała przewaga nad PiS

Najnowszy sondaż dla Radia Zet, w którym zadano pytanie, na które z ugrupowań Polacy oddaliby głos, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, pokazuje, że Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość otrzymałyby zbliżone wyniki. Chęć oddania swojego głosu na Koalicję Obywatelską wyraziło 30 proc. respondentów, natomiast na Prawo i Sprawiedliwość - 28 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja z wynikiem 17 proc.; za nią znajduje się Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL), na którą zagłosowałoby 8 proc. badanych. Na 7 proc. poparcia mogłaby liczyć Nowa Lewica, a partia Razem - na 4 proc., co oznaczałoby, że nie weszłaby do Sejmu, ponieważ nie przekroczyłaby potrzebnego 5-procentowego progu wyborczego. 1 proc. badanych oddałoby swój głos na inną partię. Pozostałe 5 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć". Badanie dla Radia Zet zostało zrealizowane przez pracownię Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 2-6 kwietnia 2025 roku. Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się w 2027 roku.

Wybory prezydenckie 2025. Trzaskowski prowadzi w sondażach

Tymczasem już w maju czekają nas wybory prezydenckie. Według najnowszego sondażu, faworytem jest Rafał Trzaskowski, który ma kila procent przewagi nad drugim w zestawieniu Karolem Nawrockim. Na prezydenta Warszawy głos chce oddać 28 procent badanych. Z kolei szef IPN może liczyć na poparcie na poziomie 22 procent. Trzeci jest Sławomir Mentzen na którego głos chce oddać 15 procent ankietowanych. Pierwsza tura wyborów prezydenckich została zaplanowana na 18 maja. Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 1 czerwca.

ZOBACZ GALERIĘ: Starcie Kaczyńskiego i Giertycha w Sejmie

KACZYŃSKI TRACI NAD SOBĄ KONTROLĘ! | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.