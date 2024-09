Najnowszy sondaż partyjny. Kto na prowadzeniu: KO czy PiS? Wiemy!

Wiadomo, na kogo zagłosowaliby Polacy, gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w najbliższym czasie. W najnowszym sondażu partyjnym badanym zadano pytanie, na które z ugrupowań zagłosowaliby w wyborach do Sejmu - oraz czy gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wzięliby w nich udział.

Jeśli chodzi o frekwencję, to na to pytanie twierdząco odpowiedziało 57,3 proc. respondentów. Oznacza to nieznaczny wzrost w stosunku do poprzedniego badania WP, które zostało przeprowadzone na przełomie sierpnia i września - wówczas udział w głosowaniu deklarowało 54,1 proc. ankietowanych. Z badania wynika, że na wybory nie poszłoby 37,4 proc. respondentów.

KO czy PiS? Oni mają największe poparcie w społeczeństwie

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę to najwięcej osób zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską (poparcie 34,2 proc.). To mniej o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania na zlecenie WP. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (31 proc.). W stosunku do poprzedniego badania spadek poparcia dla tej partii wyniósł 1,4 punktu proc.

Trzecie miejsce przypadło Trzeciej Drodze. 10,5 proc. badanych ankietowanych zadeklarowało, że chciałoby na nią zagłosować (wzrost o 0,8 punktu proc.). Na czwartym miejscu znalazła się Lewica (8,7 proc.), która dzięki wzrostowi o 0,7 punktu proc. wyprzedziła nieznacznie Konfederację (poparcie 8,4 proc., spadek o 0,2 punktu proc.).

W porównaniu do poprzedniego sondażu wzrósł odsetek niezdecydowanych wyborców - z 5,4 na 7,2 punktu proc. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 20-21 września.

