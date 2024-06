Koszmarne wieści dla Kaczyńskiego czy Tuska? Trzecie miejsce zastanawia. Najnowszy sondaż partyjny

Wybory do PE, które odbyły się dwa tygodnie temu wygrała Koalicja Obywatelska uzyskując poparcie na poziomie 37,06 procent. Na drugim miejscu znalazło się wówczas Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 36,16 procent. natomiast niemałym zaskoczeniem był wynik Konfederacji, którą poparło 12,08 procent wyborców. Jak teraz prezentują się preferencje wyborcze Polaków? Z najnowszego sondażu przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski przez United Surveys wynika, że od wyborów niewiele się zmieniło. Pierwsze miejsce w najnowszym sondażu zajęła KO z wynikiem 34,4 proc., druga pozycja należy do PiS, na które skłonnych jest głosować 33,7 proc. osób, a podium zamyka Konfederacja z wynikiem 11,9 proc. Dalej w sondażu znalazły się: Trzecia Droga z wynikiem 10,8 proc., Lewica, na którą chce głosować 6,2 proc. osób.

Komentujący ten sondaż ekspert zauważa, że widać wyraźnie zmianę lidera sondaży poparcia, a po drugie uwagę zwraca też pozycja Konfederacji: - Nastąpiła pewna konsolidacja, jeśli chodzi o partie polityczne. Mamy zmianę lidera, już nie PiS, a Koalicja Obywatelska. Natomiast to, co może zaskakiwać, to silna pozycja Konfederacji, która jest z pewnością także wynikiem kampanii związanej z zarządzaniem strachem. Czyli tym, co robiło kiedyś PiS, ale już tej partii nie przynosi to korzyści, bo mamy nagłaśniane różne afery, np. z Funduszem Sprawiedliwości, co może części wyborcom uświadomiło skalę nadużyć i doprowadziło do ich odpływu - ocenia w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Arkadiusz Modrzejewski, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.

