Najnowszy sondaż. Mocna Konfederacja. PiS skazany na koalicję?

Najnowszy sondaż. Sześć ugrupowań w Sejmie

Jak wynika z sondażu, w Sejmie znalazłoby się sześć ugrupowań. Obóz zgromadzony wokół PiS otrzymałby 36,1 proc. głosów. To o 0,2 pkt. proc. mniej niż w ostatnim sondażu z końca grudnia. Głosowanie na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 29,4 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost poparcia o 0,6 proc. w stosunku do ostatniego badania. Trzecie miejsce w sondażu zajęła Lewica z wynikiem (spadek o 0,2 pkt. proc.). Kolejne miejsca w badaniu zajmują: Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 8,2 proc. (mniej o 1,2 pkt. proc. od grudnia), Konfederacja z wynikiem 7,4 proc. (wzrost o 0,7 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 6,9 proc. (wzrost o 0,2 proc.).

Koalicja PiS-Konfederacja? Dziambor studzi Piechę

Gdyby wybory skończyły się takimi wynikami, najpewniej PiS musiałby szukać koalicjanta. Niektórzy politycy PiS mówią o możliwym sojuszu z Konfederacją. - Nie wykluczam koalicji z Konfederacją, ale pewne osoby, które utrzymałyby swoją pozycję, byłyby dla nas trudne do zaakceptowania, mam tu na myśli posła Brauna - zaznaczył w rozmowie z "SE" poseł Bolesław Piecha. - Oprócz Brauna, to tam można byłoby się dogadać – dodał polityk. Chyba jednak nie do końca, bo Artur Dziambor stawia sprawę jasno. - Nie wyobrażam sobie współpracy z PiS. PiS jest partią ultrasocjalistyczną, a my jesteśmy wielkimi wolnościowcami! - argumentował.

