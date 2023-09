Najnowszy sondaż. Kto będzie rządził w Polsce?

Sondaż przedwyborczy

Według sondażu udział w najbliższym głosowaniu wzięłoby 61,1 proc. ankietowanych, w tym 49,8 proc. "zdecydowanie", a 11,6 proc. "raczej". Do urn wyborczych nie poszłoby 37,4 proc., w tym 21,9 proc. "zdecydowanie nie", a 15,5 proc. "raczej nie". Największe poparcie zyskałoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 35,1 proc. Drugą lokatę zajmuje KO z 27 proc. głosów. Oznacza to 8 pkt. proc. przewagi partii rządzącej nad KO. Trzecia lokata należy do Trzeciej Drogi (10,4 proc. poparcia). Według sondażu dla Onetu poza podium ląduje Lewica z 10,1 proc. poparcia. Do Sejmu weszłaby też Konfederacja z wynikiem 9,5 proc. Pod progiem wyborczym znaleźliby się Bezpartyjni Samorządowcy (2 proc.) i Polska Jest Jedna (0,3 proc.).

"Z obliczeń Onetu na podstawie sondażu IBRiS wynika, że rozkład mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: PiS - 195, KO - 150, Trzecia Droga - 41, Lewica - 38, Konfederacja - 35, mniejszość niemiecka - 1" - czytamy. Taki układ oznacza, że PiS nie byłoby w stanie samodzielnie rządzić. "Co więcej, partia nie byłaby w stanie kontynuować swoich rządów z udziałem Konfederacji. Oba ugrupowania dysponowałyby 230 mandatami, a minimalna większość sejmowa to 231 głosów. Konieczne byłoby szukanie stronników wśród innych sił na dzisiejszej opozycji" - podkreśla onet.pl.

"KO, Trzecia Droga i Lewica miałyby wspólnie 229 mandatów. W związku z tym jej teoretyczna szansa na stworzenie rządu to udział przedstawiciela mniejszości niemieckiej oraz jednego z reprezentantów Konfederacji" - dodaje portal.

Sondaż dla Onetu został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniu 27 września 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo

