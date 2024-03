Najnowszy sondaż. Kaczyński triumfuje, złe wieści dla Hołowni

Świadczenie wzrośnie do 7 tys. zł

Prawo i Sprawiedliwość, które straciło władzę po jesiennych wyborach w 2023 roku, wciąż może liczyć na spore poparcie. Co prawda sondaże na początku 2024 roku dawały pozycję lidera Koalicji Obywatelskiej, ale teraz to ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na zwycięstwo. Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że głos na Prawo i Sprawiedliwość chce oddać 29,4 proc wyborców. Druga jest Koalicja Obywatelska, która może liczyć na poparcie na poziomie 27,4 procent Polaków. Trzecie miejsce dla Polski 2050 Szymona Hołowni - głos na partię marszałka Sejmu zamierza oddać 10,5 procent wyborców. Lewica może liczyć na poparcie 8,4 procent Polaków, a Konfederacja na 7,5 procent wyborców. Z kolei Bezpartyjni Samorządowcy mogą liczyć na 4,5 procent poparcia.

- Wynik Trzeciej Drogi sugerowałby nam, że miodowy miesiąc i popularność "show" marszałka Szymona Hołowni skończył się. Oznacza to, że nie przyniósł on strategicznych zysków koalicji, która powraca do poziomów, które przed wyborami parlamentarnymi wywoływały drżenie serc u liderów PSL, KO czy Lewicy - skomentował dla Wirtualnej Polski profesor Rafał Chwedoruk.

