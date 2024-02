Najnowszy ranking najbogatszych Polaków. Majątki takie, że kręci się w głowie SPRAWDŹ LISTĘ

o co chodzi?

Majątek Michała Sołowowa oszacowano na 27,25 mld złotych. Firmy miliardera produkują min. kauczuk, deski podłogowe i wyposażenie łazienek. Wszystko na potężną skalę. Dystans do lidera zmniejszył Tomasz Biernacki (51 l.). Założyciel i współwłaściciel sieci sklepów „Dino” to najbardziej tajemnicza postać w czołówce zestawienia. Unika mediów i publicznej aktywności. Na podium uplasował się jeszcze Jerzy Starak (74 l.). Biznesmen z branży farmaceutycznej od trzech dekad ma stałe miejsce w podobnych rankingach. Podobnie jak rodzina Kulczyków, teraz reprezentowana przez Sebastiana Kulczyka (44 l.) i Dominikę Kulczyk (44 l.).

W czołowej ósemce znajdziemy jeszcze medialnego magnata Zygmunta Solorza (68 l.), Bogusława Cupiała (68 l.) nazywanego „królem kabla” i Pawła Marchewkę (51 l.) działającego w branży gier komputerowych. Najbogatszym Polakom ciągle daleko do światowej czołówki. Majątek Sołowowa jest ponad 30 razy mniejszy od majątku Elona Muska (53 l.). Z drugiej strony według raportu "Global Wealth Report 2023" tworzonego przez banki UBS i Credit Suisse, zasoby przeciętnego Polaka to zaledwie koło 220 tysięcy złotych. Wynika z tego, że najbogatszy Polak posiada mniej więcej tyle, co 125 tysięcy przeciętnych pod względem finansowym rodaków.

W ostatnim roku swój majątek powiększył niemal trzykrotnie Bogusław Cupiał, dużo bo prawie 50% zyskał Sebastian Kulczyk. 2,5% majątku straciła za to jego siostra Dominika Kulczyk.

Michał Sołowow - 27,245 mld zł Tomasz Biernacki - 23,621 mld zł Jerzy Starak - 19,473 mld zł Sebastian Kulczyk - 9,384 mld zł Bogusław Cupiał - 8,168 mld zł Dominika Kulczyk - 8,052 mld zł Paweł Marchewka - 7,799 mld zł Zygmunt Solorz - 7,723 mld zł

