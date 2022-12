Nagrali Putina przy wychodzeniu z samolotu. Zdradziła go noga?

Władimir Putin przyleciał na Białoruś, gdzie został osobiście przywitany przez Łukaszenkę na lotnisku w Mińsku. Dostał kwiaty i uściskał się ze swoim sprzymierzeńcem. To pierwsza wizyta prezydenta Rosji w tym kraju od trzech lat. Kamery zaś uchwyciły moment, gdy ten opuszczał pokład samolotu. Widać na nim, jak Władimir Putin ubrany w płaszcz szybkim krokiem schodzi po schodkach. Kilka ostatnich stopni pominął. Choć starał się zachować dziarski chód, wydarzenie dało pretekst do spekulacji na temat jego zdrowia. Często można usłyszeć opinię, że polityk cierpi na chorobę Parkinsona, która w ostatnim czasie mocno się nasiliła, a pominięcie kilku stopni to dla niektórych znak, że prawa noga Władimira Putina jest już bardzo słaba w wyniku poważnych problemów ze zdrowiem. Inni zaś twierdzą, że zrobił to celowo, by publicznie potwierdzić swoją witalność i energię. Dla innych to znak, ze Władimir Putin może być przesądny, bowiem czasem przy schodzeniu ze schodów pomija się ostatni stopień na szczęście.

Lukashenko personally meets Putin at the airport in Minsk. Putin visited Belarus for the first time since June 2019. Presumably, he arrived to persuade Lukashenko about direct involvement in the war pic.twitter.com/jSW6EN8vIz— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 19, 2022